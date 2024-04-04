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В шести областях України ввели відключення світла: в "Укренерго" попередили українців

Юлія Закрепа
4 квітня 2024, 20:09
В Україні відсутній достатній обсяг генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни.
В шести областях України ввели відключення світла: в 'Укренерго' попередили українців
В Україні вводять відключення світла / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що компанія вимушена застосувати тимчасові заходи обмеження споживання електроенергії.

В "Укренерго" повідомили, що обмеження діятимуть із 18:20 до 22:00 години та будуть застосовані у шести областях України:

  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Кіровоградській,
  • Полтавській,
  • Сумській областях.

"Причини застосування обмежень - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції. Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання", - пояснили фахівці.

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Також в компанії повідомили, що обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів.

"Продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі. Просимо споживати електроенергію ощадливо", - додали експерти.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Нагадаємо, що після масованих атак РФ по Україні, у містах розпочались відключення світла. В Одесі та прилеглих районах розпочались аварійні відключення через пошкодження обладнання енергетики.

В "Укренерго" зробили важливу заяву про аварійні відключення. Через нічну атаку окупантів, яка спричинила виникнення недостатнього обсягу потужності в енергомережі, ще більше областей України зачеплять обмеження.

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