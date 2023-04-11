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"Летить рій безпілотників": пропагандистка Симоньян назвала нову фобію окупантів

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2023, 19:35 оновлено 11 квітня, 19:44
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Симоньян боїться, що на позиції російських окупантів полетить відразу 1000 безпілотників з боєзарядами.
безпілотники, Симоньян
Симоньян боїться, що на росіян налетить український "рій безпілотників" / Колаж фото скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Російські окупанти і пропагандисти вже всерйоз налякані. Вони чекають не тільки великого українського контрнаступу, а й цілого "рою безпілотників". Принаймні так стверджує одна з головних російських пропагандисток Маргарита Симоньян. Відео вже розлетілося в Мережі.

Інформацію про те, що росіяни будуть страждати від такого "рою", підтверджують навіть силовики країни-агресора, каже пропагандистка і додає, що "такого ще не було".

"1000 безпілотників. Кожен з них несе на собі якийсь боєзаряд. І ось вони летять в певне місце, в певне місто, на лінію нашої оборони, на скупчення техніки", - лякається Симоньян.

відео дня

У Росії, за словами пропагандистки, кажуть, що це "поки неможливо".

"Мене завжди лякає це слова "поки". Ядерна зброя теж була поки неможливою. Звичайні кулемети теж були поки неможливі, порох був поки неможливий", - каже пропагандистка.

Симоньян
Симоньян боїться, що на росіян налетить український "рій безпілотників" / скріншот з відео

Контрнаступ Сил оборони України

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів, пише Politico.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що українські військові можуть піти в контрнаступ до середини або кінця квітня, коли підсохнуть польові дороги і ними можна буде рухатися важкою технікою. На той час триватиме оперативна пауза. Терміни підготовки військових до контрнаступу безпосередньо залежать від обсягів і темпів поставок військово-технічної допомоги від західних партнерів.

6 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що дані про контрнаступ сил оборони України є закритими. Інформацією володіють не більше 3-5 осіб. Коли і на якому напрямку ЗСУ розпочнуть масштабну операцію, сьогодні закрите питання. Події розвиватимуться явно не в інтересах агресора Росії.

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