"Лікувалася вдома, пила парацетамол": деталі смерті 23-річної вагітної дівчини у Львові

23-річна дівчина померла у Львові / Reuters

У Львові померла 23-річна жінка на 14 тижні вагітності. У реанімаційному відділенні її рятували майже тиждень, але, на жаль, безуспішно. Її дитину врятувати теж не вдалося.

Як розповіла завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова Наталія Матолінець, стан госпіталізованої жінки погіршувався дуже стрімко, пише "Твоє Місто".

Лікувалася вдома

За словами медика, померла консультувалася з сімейним лікарем, але в лікарню не лягала.

"Вона тривалий час хворіла вдома, мала високу температуру, приймала парацетамол, зверталася до сімейного лікаря, але її стан дуже швидко погіршувався. Її госпіталізували вже в дуже важкому стані з вираженою дихальною недостатністю, яка прогресувала", – сказала лікар.

Смертей можна було уникнути

Вагітна пацієнтка була переведена на неінвазивну штучну вентиляцію легенів, адже показники сатурації у неї були в межах 70-80.

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читайте також"Страшно уявити, як народитися, а мами поруч немає": подробиці смерті породіллі в Харкові"У цій ситуації лікарі переконані, що якби жінки уважніше ставилися до свого здоров'я і ризиків, дотримувалася карантин і поспілкувалися зі своїм сімейним лікарем і отримали дозу вакцинації, цих смертей, можливо, не було б", — сказала Наталія Матолінець.

Варто зазначити, що в той же день помер і 29-річний чоловік. Він також не був вакцинований від COVID - 19 і перебували у важкому стані в реанімації. За життя обох пацієнтів лікарі боролися майже місяць, але безуспішно.

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