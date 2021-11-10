На 95% вражені легені: в Івано-Франківську рятують 17-річну дівчину від коронавірусу

Дівчину перевели з обласної інфекційної лікарні в дуже важкому стані.
В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні рятують 17-річну дівчину, у якої на 95% вражені легені.
Як повідомляє Суспільне, пацієнтка перебуває у вкрай важкому стані.Про це розповів генеральний директор медичного закладу Тарас Мельник.
Дівчину перевели з обласної інфекційної лікарні в дуже важкому стані. Зараз вона підключена до ШВЛ-апарату.
"У дитини тільки 5% легких дихають. Дитина в будь-яку хвилину може померти", - зазначає Тарас Мельник.
Також у лікарні рятують немовля з COVID-19, його перевели з Косівського пологового будинку. У дитини на другому дні життя діагностували важку пневмонію, зараз його стан вдалося стабілізувати.
У дитячу лікарню з підозрою на коронавірус також госпіталізували двох немовлят з Косово.
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Станом на ранок середи, 10 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 283 жителів країни. У тому числі захворіли 1 539 дітей та 529 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 5 696 осіб; летальних випадків - 816; одужали 16 277 осіб.
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