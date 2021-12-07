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Лікував від злих духів: підлітка, якого батько морив голодом, повертають в сім'ю

7 грудня 2021, 18:32

Під час госпіталізації 16-річний хлопчик важив всього 30 кг.

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Батько морив голодом 16-річного сина / скріншот з відео

В Одесі суд відмовив у клопотанні про вилучення з сім'ї 16-річного підлітка, якого батько морив голодом. У липні підліток потрапив до лікарні з вагою всього 30 кілограмів.

Таким чином батько намагався "вилікувати" його від злих духів. Про те, що молоду людину повернуть в сім'ю, повідомили 7 грудня.

Про це розповіла начальник служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова. Однак вона не розповіла, коли саме прийняли таке рішення.

Також вона не повідомила, чому було прийнято таке сумнівне рішення. Адже батько тоді став фігурантом справи за статтею про злісне невиконання батьківських обов'язків.

Батько довів сина до анорексії - як це було

21 липня з'явилася інформація, що одесит довів до жорсткого виснаження свого сина. Він потрапив до лікарні зі зневодненням і дефіцитом ваги. Чоловік у такий спосіб нібито лікував сина від хвороби, яку принесли злі духи.

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читайте такожПри зрості 165 см важила 28 кг: в Одесі від анорексії померла 12-річна школяркаЗамість того щоб викликати хворому синові лікарів, він вважав, що дитина потребує "духовного лікування", пов'язаному з голодуванням. Швидку допомогу чоловік викликав, коли виснажений син не зміг навіть пити воду. У нього діагностували важку форму анорексії - його зріст становив 180 см, а важив він 30 кілограмів.

Раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі судитимуть матір 15-річної дівчини, яка морила свою дочку голодом. Вона у свої роки важила всього 9 кг. Вона не ходила і весь час перебувала в ліжку з прогнилим від вологи матрацом.

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Автор: Сергій Кущ
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голодування новини Одеси
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