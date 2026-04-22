Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Лікування вдома і нові правила госпіталізації: чому лікарні не братимуть пацієнтів

Юрій Берендій
22 квітня 2026, 17:36оновлено 22 квітня, 18:31
Проєкт нових правил госпіталізації викликав гостру реакцію медичної спільноти та суспільства через ризик обмеження доступу до своєчасного лікування.
Нові правила госпіталізації в Україні - чому лікарні не братимуть пацієнтів / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Що передбачають нові стандарти госпіталізації в Україні
  • Кого можуть покласти до стаціонару за новими правилами в 2026 році - що потрібно, щоб госпіталізували до лікарні
  • Чому нові стандарти госпіталізації викликали скандал серед лікарів та які ризики для пацієнтів
  • Чому в Україні можуть почастішати закриття лікарень

В Україні розгорнулася нова дискусія навколо змін у системі охорони здоров’я — цього разу через проєкт Міністерства охорони здоров’я, який пропонує суттєво переглянути правила госпіталізації пацієнтів. Ідеться про документ, що має визначити чіткі критерії, коли людина дійсно потребує стаціонарного лікування, а коли — повинна отримувати допомогу амбулаторно.

Главред зібрав головне, що варто знати про зміни правил госпіталізації в Україні.

відео дня

Що передбачають нові стандарти госпіталізації в Україні

Проєкт нових правил госпіталізації передбачає, що пацієнта слід направляти до стаціонару лише у випадках, коли його стан становить потенційну загрозу життю або потребує медичних втручань, які неможливо здійснити амбулаторно.

Документ визначає перелік критичних ознак, за наявності хоча б однієї з яких показане стаціонарне лікування. Серед них — зниження рівня кисню в крові до 90% і нижче при диханні звичайним повітрям, порушення дихання з частотою понад 30 або менше 8 вдихів за хвилину, особливо якщо це супроводжується труднощами мовлення чи порушенням свідомості.

Також до таких станів належить низький артеріальний тиск — систолічний нижче 90 мм рт. ст. або середній нижче 65 мм рт. ст. навіть після спроб стабілізації.

Сигналом до госпіталізації є й значні відхилення пульсу — понад 130 ударів на хвилину або менше 40 із симптомами запаморочення чи гіпотонії. Окремо враховується порушення свідомості, зокрема показник 13 і менше балів за шкалою Глазго, а також підвищена температура у поєднанні з критичними змінами в аналізах, наприклад при фебрильній нейтропенії.

Проєкт наказу
Проєкт наказу / Скріншот

Чому людину можуть виписати з лікарні за новими правилами

У проєкті також зазначено, що нові правила посилюють вимоги до обґрунтованості перебування пацієнтів у стаціонарі. Зокрема, за відсутності критичних показань людину не госпіталізують, а лікування проводять амбулаторно або в умовах денного стаціонару. Лікарі повинні щоденно оцінювати необхідність перебування пацієнта в лікарні, і якщо стан стабілізується, його мають виписати.

Документ виключає можливість госпіталізації з немедичних причин — перебування у лікарні не може пояснюватися вихідними днями, проблемами з транспортом чи очікуванням планової консультації. Також чітко визначено критерії переведення пацієнтів до реанімації, наприклад у разі потреби штучної вентиляції легень або підтримки тиску, а після покращення стану — повернення до звичайної палати.

Кого можуть покласти до стаціонару за новими правилами в 2026 році

Окремо прописано алгоритм дій залежно від терміновості. У разі загрози життю застосовується екстрена госпіталізація — пацієнта доставляє швидка допомога або направляє лікар без попередніх погоджень.

Натомість планове лікування в стаціонарі можливе лише за направленням і після узгодження дати з медзакладом. Також передбачено короткострокове спостереження тривалістю до 24 годин, під час якого вирішують подальшу тактику: госпіталізацію, переведення до іншого медзакладуабо виписку.

Одна із лікарень Києва / Фото: УНІАН

Що потрібно, щоб госпіталізували до лікарні

У проєкті МОЗ окремо визначено критичні відхилення в аналізах, які можуть бути підставою для госпіталізації. Зокрема, йдеться про:

  • рівень глюкози в крові, який вважається небезпечним при показниках ≤3,0 ммоль/л або ≥33,3 ммоль/л,
  • гемоглобін — ≤70 г/л, а для пацієнтів із серцевими захворюваннями — ≤80 г/л,
  • натрій — ≤120 або ≥160 ммоль/л,
  • калій — ≤3,0 або ≥6,0 ммоль/л,
  • тромбоцити — ≤10 × 10⁹/л,
  • лактат на рівні ≥2,0 ммоль/л, що може свідчити про сепсис або шок.

Водночас стандарт допускає, що у виняткових ситуаціях лікарі можуть відхилятися від цих показників, однак таке рішення обов’язково має бути письмово обґрунтоване керівником медичного відділення.

Чому нові стандарти госпіталізації викликали скандал серед лікарів

Лікар-інфекціоніст, професор і доктор медичних наук Ольга Голубовська висловила критику щодо проєкту МОЗ із новими стандартами госпіталізації в Україні. Вона звертає увагу, що сам термін "стандарт" передбачає обов’язковість виконання, тобто це жорстка норма, а не рекомендація, тому його не можна трактувати як орієнтовні критерії. На її думку, документ доцільніше визначити як клінічні рекомендації, а також чітко зазначити, що такі критерії мають лише дорадчий характер і не повинні обмежувати професійні рішення лікаря.

"Документ є спробою впровадити жорстку фінансову дисципліну в охорону здоров’я, проте ціна цієї дисципліни може виявитися занадто високою для безпеки пацієнтів. Головна претензія до загальних положень — це їхня відірваність від непередбачуваності клінічного перебігу хвороб. Зокрема, вимога одночасного виконання всіх трьох умов для продовження стаціонарного лікування — наявності показань, потреби в унікальних процедурах та активного плану лікування — заганяє лікаря в глухий кут. Це створює ситуацію, коли пацієнта, який ще не стабільний, але вже не потребує "унікальних маніпуляцій", доводиться виписувати під тиском адміністрації, що прямо суперечить засадам клінічної обережності", - зазначила вона у колонці для видання "Інтерфакс-Україна".

Відділення екстреної медичної допомоги в лікарні в Броварах / Фото: УНІАН

Голубовська також підкреслює, що встановлені граничні показники для госпіталізації фіксують уже критичні стани, замість того щоб враховувати ризики погіршення та прогноз перебігу хвороби.

Окрім цього, вона вказує на недостатню увагу до епідеміологічних факторів: наприклад, люди з інфекційними захворюваннями, які проживають у тісних умовах або разом із вразливими групами, можуть становити загрозу поширення хвороби, навіть якщо їхній стан ще не критичний. Також, за її словами, у документі не враховано ситуації самотніх літніх пацієнтів, які через стан здоров’я не здатні самостійно подбати про себе вдома, що робить амбулаторне лікування для них потенційно небезпечним.

"Аналогічна ситуація з пневмоніями. Орієнтація виключно на легку стадію за шкалою CURB-65 не враховує того, як швидко бактеріальна деструкція легень може прогресувати. Вдома неможливо якісно моніторити сатурацію або вчасно помітити перехід у мікст-інфекцію. Те саме стосується і гострих кишкових інфекцій. Документ дозволяє госпіталізацію лише при критичному зневодненні, але ж гіповолемічний шок може розвинутися досить стрімко. Як можна лікувати таку людину амбулаторно, якщо пероральна регідратація фізично неможлива?", - вказує вона.

Про персону: Ольга Голубовська

Ольга Голубовська - український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби" (2011—2016). Автор більше 200 наукових робіт.

Професор і доктор медичних наук Ольга Голубовська також розкритикувала підхід до неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів, зазначивши, що їх переведення виключно на амбулаторне лікування без урахування супутніх захворювань є небезпечним через ризик швидкого розвитку уросепсису.

Вона наголошує, що загальна проблема документа полягає в тому, що він базується на фіксації вже наявних критичних станів, а не враховує прогностичні ознаки погіршення перебігу хвороби. На її думку, такий підхід фактично перекладає відповідальність на сімейного лікаря, адже він змушений або відступати від стандарту, щоб запобігти ускладненням і направити пацієнта до стаціонару, або діяти формально за правилами, ризикуючи довести стан хворого до критичного рівня.

"Таким чином, стандарт більше нагадує рекомендації, якими ми керуємось під час визначення потреби переведення/госпіталізації вже у відділення інтенсивної терапії та реанімації… Ми на порозі спалахів (вони вже є) інфекційних хвороб, я вже не кажу про глобальні процеси, про які нам постійно нагадують, а ВООЗ прогнозує нову пандемію. Своєчасне виявлення будь-яких хвороб та надання медичної допомоги прогресуючим хворим рятує у переважної більшості випадків їм життя. Стандарт потребує серйозного доопрацювання", - підсумувала вона.

Машина швидкої допомоги та лікарі на території Запорізької обласної інфекційної лікарні / Фото: УНІАН

На що орієнтовані нові стандарти госпіталізації – думка юриста

Юристка Вікторія Коретник заявила, що в Україні готується масштабна реформа у сфері лікарень, яка передбачає суттєві зміни правил госпіталізації. За її словами, пацієнтів більше не будуть направляти до стаціонару до настання критичного стану, а для госпіталізації має виконуватися одразу кілька умов.

"Такий наказ відірваний від непередбаченого перебігу хвороб. Наприклад, у вас пневмонія чи гостре отруєння. Кладуть в лікарню, правильно? А тепер не будуть класти в лікарню", - вказує вона у відео в Facebook.

Вона пояснює, що у випадках, які раніше вимагали стаціонарного лікування, наприклад при отруєннях і сильному зневодненні, людей можуть залишати вдома, навіть якщо їхній стан здатен швидко погіршитися. На її думку, це створює ризики, адже за ніч ситуація може суттєво ускладнитися.

"В наказі ігнорується той факт, що людина, наприклад, з грипом живе в гуртожитку або в багатодітній родині. Там багато людей в квартирі, пенсіонери з нею. І цю людину потрібно ізолювати та покласти в лікарню. А за новими правилами вона буде залишатися вдома. Поки їй не стане зовсім зле. А от коли зле стане, тоді в лікарню, але при цьому всі родичі вже заражені", - робить висновок вона.

Про персону: Вікторія Коретник

Вікторія Коретник (Корєтнік) — українська юристка, правозахисниця та медіаторка, яка надає юридичні послуги у сфері цивільного права та досудового врегулювання спорів. Вона працює як приватний юридичний радник у Києві та онлайн, має понад 20 років практичного досвіду в юридичній діяльності.

Також вона звертає увагу на можливі наслідки для поширення хвороб і для вразливих груп, зокрема літніх людей, які не здатні самостійно подбати про себе у разі погіршення стану. Подібні ризики, за її оцінкою, існують і при захворюваннях на кшталт пневмонії, коли навіть легка форма може швидко перейти у тяжку. У підсумку, за її словами, нові правила можуть призвести до того, що значну частину пацієнтів не госпіталізуватимуть, а основна відповідальність за рішення фактично лягатиме на сімейних лікарів.

"Фактично вся відповідальність перекладається на сімейного лікаря: або порушувати правила, рятуючи пацієнта, або діяти формально та ризикувати його життям", - наголошує вона.

Які ризики для лікарів та пацієнтів

Фахівець із планування та розвитку системи охорони здоров’я Владислав Смірнов вважає нові стандарти госпіталізації своєрідною юридичною пасткою.

Він пояснює, що якщо лікар, керуючись власним досвідом, госпіталізує нестабільного пацієнта, який формально не відповідає встановленим критеріям, НСЗУ під час перевірки може визнати це рішення необґрунтованим і відмовити лікарні в оплаті лікування. У разі ж, якщо медзаклад спробує компенсувати витрати за рахунок пацієнта, це загрожує штрафом від держави у розмірі 18 168 гривень за кожен випадок неправомірного стягнення коштів.

"А якщо лікар спробує "підтягнути" показники хворого в електронній системі (ЕСОЗ), щоб вони відповідали Стандарту, НСЗУ автоматично штрафуватиме заклад на 302 гривні за кожен недостовірний медичний запис", — зазначив він в коментарі ТСН.ua.

На його думку, така система ставить медиків у безвихідне становище, адже діяти в інтересах пацієнта всупереч формальним вимогам означає ризикувати фінансами установи, тоді як відмова від госпіталізації може створити загрозу для життя людини та мати юридичні наслідки для лікаря.

Крім того, проєкт передбачає жорстке правило, за яким у разі невідповідності чітко визначеним критеріям лікування має проводитися лише амбулаторно.

Це, за оцінками експертів, може призвести до зростання кількості пацієнтів, які лікуватимуться вдома, що пов’язано з додатковими ризиками. У таких умовах лікар уже не зможе обґрунтовувати госпіталізацію клінічним станом, а змушений буде підлаштовувати рішення під формальні вимоги МОЗ.

Відділення інтенсивної терапії і реанімації лікарні Запоріжжя / Фото: УНІАН

На думку фахівця з планування та розвитку системи охорони здоров’я Владислава Смірнова, цей документ є спробою запровадити жорсткі фінансові правила в медицині, однак це може створити серйозні ризики для пацієнтів.

"Документ запроваджує сувору "презумпцію амбулаторного лікування": якщо стан пацієнта не відповідає конкретному чек-листу, його повинні лікувати вдома або в денному стаціонарі. Нові правила вимагають одночасної наявності аж трьох умов для госпіталізації: відповідних медичних показань, потреби в унікальних процедурах та наявності активного плану лікування", — стверджує він.

Крім того, він зазначає, що лікарні зобов’яжуть щодня переглядати стан хворого, і якщо той перестає відповідати критеріям загрозливого стану, його можуть виписати навіть без повного одужання. При цьому такі фактори, як слабкість, вихідні чи відсутність транспорту, більше не враховуватимуться як підстава для подовження перебування у стаціонарі, через що пацієнт може опинитися у ситуації, коли лікарня йому вже не офіційно не потрібна за формальними критеріями, а вдома перебувати ще небезпечно.

Про персону: Владислав Смірнов

Владислав Смірнов — український фахівець із планування та розвитку системи охорони здоров’я, медичний архітектор і експерт у сфері організації медичних послуг та інфраструктури. Він є засновником громадської організації "Експертно-аналітичний центр "Медичний Конструктор"" та займається розробкою підходів до побудови ефективних систем охорони здоров’я і реабілітаційної інфраструктури.

Має медичну та економічну освіту і понад десять років досвіду у сфері медичних технологій, управління закладами охорони здоров’я та впровадження інноваційних рішень у клінічну практику.

Чому нові стандарти, які пропонує МОЗ є катастрофічними

Смірнов попереджає, що впровадження нових правил може мати серйозні наслідки. За оновленими вимогами, госпіталізація передбачена лише у випадках досягнення критичних показників, наприклад, значного зниження сатурації чи артеріального тиску, що фактично відповідає вже невідкладному стану, коли необхідна екстрена допомога, а не планове лікування.

"Тобто нові правила буквально змушують українців чекати вдома на катастрофу", — попередив він.

Як працює світова практика

Фахівець із планування та розвитку системи охорони здоров’я Владислав Смірнов зазначив, що наразі чиновники намагаються пояснювати ситуацію тим, що використання бальних чек-листів є нібито загальноприйнятою світовою практикою, однак це не відповідає дійсності.

Згідно з найновішими британськими медичними протоколами NICE 2025 року та рекомендаціями ВООЗ, жоден алгоритм чи чек-лист не може замінювати клінічне рішення лікаря. У міжнародній практиці такі шкали мають лише допоміжний характер, тоді як в Україні їх намагаються зробити обов’язковими правилами, за недотримання яких медичні заклади ще й можуть зазнавати штрафів.

Чому в Україні можуть почастішати закриття лікарень

Громадська діячка та заслужена лікарка України Ольга Богомолець у дописі в Facebook застерігає, що втручання МОЗ у стандарти та критерії госпіталізації мало б бути спрямоване на покращення умов як для пацієнтів, так і для медичних закладів, однак вона ставить під сумнів, чи відповідає цьому реальна мета змін.

Вона пояснює, що нинішня система працює так: лікар госпіталізує пацієнта, НСЗУ оплачує випадок, медзаклад отримує фінансування, а персонал — заробітну плату.

За її словами, нові правила запроваджують жорсткі критерії, які обмежують кількість госпіталізацій, і хоча формально це пояснюється можливістю амбулаторного лікування, фактичні наслідки можуть бути іншими.

/ Скріншот

Зокрема, вона вважає, що це може призвести до зменшення фінансування лікарень, скорочення доходів медичного персоналу та обмеження доступу пацієнтів до стаціонарної допомоги.

"І тут важливо: медицина - це не та сфера, де можна експериментувати без наслідків. Перед будь-якими змінами потрібно думати не один раз", - вказала вона.

Про персону: Ольга Богомолець

Ольга Богомолець — українська лікарка-дерматолог, науковиця та громадська діячка. Народилася 22 березня 1966 року в Київ. Вона є докторкою медичних наук, заслуженою лікаркою України, професоркою та відомою фахівчинею у галузі дерматології й онкодерматології.

Ольга Богомолець тривалий час працює у медичній сфері, зокрема як засновниця та керівниця Інституту дерматології та косметології в Києві, а також викладачка у Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Вона є авторкою численних наукових праць, присвячених захворюванням шкіри, та активно займається розвитком медичної науки в Україні.

У 2014–2019 роках була народною депутаткою України VIII скликання, обраною до Верховна Рада України, де очолювала Комітет з питань охорони здоров’я. У цей період брала участь у формуванні та обговоренні реформ у медичній сфері.

Ольга Богомолець підсумовує, що такі рішення, на її думку, не спрямовані на інтереси пацієнтів і не мають на меті зниження захворюваності чи подовження тривалості життя. Вона вважає, що їхній реальний результат зводиться до зменшення кількості госпіталізацій і, відповідно, скорочення фінансування лікарень.

"Лікарні сьогодні змушені конкурувати за фінансування від НСЗУ. А тепер їм кажуть: "не госпіталізуйте". Тоді логічне питання - за рахунок чого вони мають існувати? Економіка тут проста: менше пацієнтів означає менше фінансування, що переростає в закриття частини лікарень. Саме тому ці зміни виглядають не як реформа заради якості, а як інструмент скорочення медичної мережі", - наголосила вона.

/ Скріншот

Як мала б відбуватись реформа стандартів

На думку Ольги Богомолець правильний підхід мав би передбачати запровадження системи обов’язкового медичного страхування із залученням приватних компаній, а також розвиток медичного самоврядування або професійних палат.

Вона підкреслює, що саме професійні асоціації лікарів різних спеціальностей мали б формувати стандарти лікування та відповідати за його результати, зокрема показники смертності, ефективності та виживання пацієнтів.

"Уявіть просту ситуацію: людина 70–80 років хоче лягти в стаціонар - підлікуватися, отримати догляд. І чує у відповідь: "Ви не відповідаєте критеріям". Це реальність, яка чекає і пацієнтів, і лікарів. І саме вони будуть першими, хто зіткнеться з наслідками", - зазначила вона.

Про джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров'я України — центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я, пише Вікіпедія.

МОЗ забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

медреформа МОЗ новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу на честь Трампа - що сказав

Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу на честь Трампа - що сказав

19:33Війна
ЄС нарешті розблоковує 90 млрд євро для України та нові санкції проти РФ: що відомо

ЄС нарешті розблоковує 90 млрд євро для України та нові санкції проти РФ: що відомо

19:27Політика
"Сталось вперше за останні 10 місяців": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

"Сталось вперше за останні 10 місяців": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

19:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на травень 2026: Терезам — витрати, Скорпіонам — вибір, Стрільцям — успіх

Гороскоп Таро на травень 2026: Терезам — витрати, Скорпіонам — вибір, Стрільцям — успіх

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки на скелі за 31 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки на скелі за 31 с

Останні новини

19:53

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

19:45

Ціни на полуницю готують сюрприз: до чого готуватися покупцям цього сезону

19:45

Магія червоних ягід: чому горобина була обов’язковим оберегом української оселі

19:33

Зеленський зробив заяву щодо перейменування Донбасу на честь Трампа - що сказав

19:27

ЄС нарешті розблоковує 90 млрд євро для України та нові санкції проти РФ: що відомо

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
19:24

Свекруха — копія Памели Андерсон: Інна Мірошниченко вразила новими фото

19:21

"Сталось вперше за останні 10 місяців": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

19:10

Математика війни: Андрусів пояснив, хто отримує мільярди від конфліктуПогляд

19:06

На Тернопільщині оголосили штормове попередження: чого чекати від погоди

Реклама
18:57

Ворог відволікає увагу: експерт назвав два ключові напрямки російського наступу

18:52

Чи може Україна викрасти Лукашенка: генерал СБУ пояснив заяву Зеленського

18:51

Пропагандисту Соловйову загрожує кримінальне покарання

18:31

Від пилу чи від сонця: причина, чому в СРСР телевізори ховали під серветками

18:30

Нобелівський лауреат назвав терміни кінця людства: кінець близько

18:27

Фігуранта корупційних скандалів хочуть призначити на керівну посаду в Управлінні карного розшуку Києва - Кушнірук

18:25

Чи можна садити город у Провідний тиждень: священник дав чітку відповідьВідео

17:59

Врятував Київ за 3 тисячі дукатів - кого вважають "некоронованим королем Русі"Відео

17:51

"Кидалово на гроші": Кіркоров та Асті кинули російських окупантів

17:46

В Києві пролунали потужні вибухи: Росія атакує столицю України дронами, що відомо

17:36

Лікування вдома і нові правила госпіталізації: чому лікарні не братимуть пацієнтівВідео

Реклама
17:22

3 хвилини і подряпин не залишиться: секрет відновлення паркету за копійкиВідео

17:21

США все ж скористались допомогою України: де розгорнули українську систему проти дронів

17:20

Рівненщину накриє небезпечна погода: про що попереджають синоптики

17:16

Чотири дати народження з найсильнішою волею: на них можна покластися

17:06

Гривня різко подорожчала: новий курс валют на 23 квітня

17:00

"Моя друга мама": Віталій Козловський вперше показав сестру та вразив зізнаннямВідео

16:55

Сосиски залишатимуться свіжими в рази довше: секретний трюк, який знають одиниці

16:51

Шквальний вітер і заморозки налетять на Львівщину: коли прогнозують негоду

16:26

Шквальний вітер та дощ накриють Житомирщину: коли чекати удару негоди

16:23

Слідами Ноєвого ковчега: вчені натрапили на щось незрозуміле

16:12

Ці речі не вийдуть із моди: 5 стильних знахідок, які непідвладні часуВідео

16:08

Дощі і штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

16:07

Урожай полуниці буде великим та соковитим: що потрібно зробити до кінця квітняВідео

16:00

Жовті плями зникнуть на очах: як відмити матрац і подушки без хімії

15:55

Говорити "купити в розстрочку" - це груба помилка: як правильно сказати українською

15:18

Сім'я вирішила приспати здорову собаку: причина обурила людейВідео

15:00

Які українські імена мають російське коріння: їх можна почути щодня

14:47

"Загнали в кут, як щура": генерал СБУ розкрив подвійну гру Лукашенка

14:45

Найсоковитіші котлети без зайвої олії: рецепт, від якого всі будуть в захваті

14:36

"Хочу показати його всім": Соловій розсекретила свого нового коханого

Реклама
14:26

Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ - перші деталі

14:11

Не з дружиною: Ігор Ніколаєв потрапив у об'єктив камери з блондинкою

13:56

Росія створює ризик серйозної аварії на ЧАЕС: що загрожує Україні

13:53

Чи може водій повернути ліворуч: тест з ПДР збиває з пантелику за секундиВідео

13:52

Хлопчик знайшов золото на дні озера, але далі почалося щось дивне

13:43

Закрив собою дитину від куль: що відомо про вбитого терористом двірника у Києві

13:32

Гороскоп Таро на завтра, 23 квітня: Ракам — рівновага, Терезам — відкинути сумніви

13:28

"Слава родини Ступок згасне": колишня дружина Дмитра зробила гучну заяву

13:24

Називав себе "генералом армії РФ": розкрито нові деталі про київського стрільця

13:10

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів в США - військовий

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти