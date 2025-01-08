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"Курахове ми втратили, це факт": військовий назвав проблеми ЗСУ на Донбасі

Віталій Кірсанов
8 січня 2025, 10:48
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Україна тримала стратегічні позиції в Донецькому регіоні протягом 10 років, проте зараз ситуація в області стала критичною, зазначив Андрій Крамаров.
Курахово
Військовий назвав проблеми ЗСУ на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, скрін з DeepState

Основні тези військового:

  • Ворог переважає чисельністю і кількістю озброєння
  • Необхідно позначити рубежі оборони в Донецькій області

Україна втратила Курахове Донецької області через перевагу противника в чисельності та озброєнні. Про це в ефірі "Ранок.LIVE" заявив офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

"Курахове ми втратили, це факт... Коли у вас є ворог, який дуже сильно переважає чисельністю і кількістю озброєння, за можливостями, коли у вас над головами летять 500-кілограмові КАБи, дуже важко утримувати позицію... Проблема полягає в тому, що наше командування не визначило рубежі оборони в Донецькій області", - заявив Крамаров.

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Він додав, що Україна тримала стратегічні позиції в Донецькому регіоні впродовж 10 років, однак через перевагу ворога в чисельності та озброєнні ситуація в області стала критичною.

"Де для нас є той рубіж оборони на Донеччині, на який ми можемо відійти нашими компактними силами, звісно, меншими за ворога, і на якому ми знову зможемо дуже багато і довго оборонятися? І це питання більше до командування, ніж до тих хлопців, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення", - зазначив Крамаров.

Курахове, Курахове Інфографіка
Курахове, Курахове Інфографіка / Інфографіка: Главред

Ситуація в Кураховому - останні новини

Нагадаємо, 6 січня представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяву Міноборони РФ про повну окупацію Курахового. За його словами, позиції Сил оборони залишаються в західній і північній частинах ТЕС.

Також відомо, що російські війська прорвалися в промислову зону міста, але не змогли повністю окупувати Курахове. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що ЗСУ знищують окупаційні сили і виконують завдання в промзоні, де розташовані ТЕС і кілька заводів.

Як повідомляв Главред, окупанти активно штурмують міську забудову Курахового і намагаються просуватися в напрямку Дачного і Бурштинового. Сили оборони України протистоять наступу, локалізуючи і знищуючи штурмові групи противника, розповіли в ОСГВ "Хортиця".

За минулу добу, 7 січня 2025 року, найбільша кількість бойових зіткнень відбулася на Покровському напрямку, армія країни-окупанта РФ проводила наступальні дії в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Зелене, Новий Труд.

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Де розташоване Курахове

Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.

Попри щоденну та обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

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