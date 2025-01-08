"Курахове ми втратили, це факт": військовий назвав проблеми ЗСУ на Донбасі

Основні тези військового:
- Ворог переважає чисельністю і кількістю озброєння
- Необхідно позначити рубежі оборони в Донецькій області
Україна втратила Курахове Донецької області через перевагу противника в чисельності та озброєнні. Про це в ефірі "Ранок.LIVE" заявив офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.
"Курахове ми втратили, це факт... Коли у вас є ворог, який дуже сильно переважає чисельністю і кількістю озброєння, за можливостями, коли у вас над головами летять 500-кілограмові КАБи, дуже важко утримувати позицію... Проблема полягає в тому, що наше командування не визначило рубежі оборони в Донецькій області", - заявив Крамаров.відео дня
Він додав, що Україна тримала стратегічні позиції в Донецькому регіоні впродовж 10 років, однак через перевагу ворога в чисельності та озброєнні ситуація в області стала критичною.
"Де для нас є той рубіж оборони на Донеччині, на який ми можемо відійти нашими компактними силами, звісно, меншими за ворога, і на якому ми знову зможемо дуже багато і довго оборонятися? І це питання більше до командування, ніж до тих хлопців, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення", - зазначив Крамаров.
Ситуація в Кураховому - останні новини
Нагадаємо, 6 січня представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував заяву Міноборони РФ про повну окупацію Курахового. За його словами, позиції Сил оборони залишаються в західній і північній частинах ТЕС.
Також відомо, що російські війська прорвалися в промислову зону міста, але не змогли повністю окупувати Курахове. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що ЗСУ знищують окупаційні сили і виконують завдання в промзоні, де розташовані ТЕС і кілька заводів.
Як повідомляв Главред, окупанти активно штурмують міську забудову Курахового і намагаються просуватися в напрямку Дачного і Бурштинового. Сили оборони України протистоять наступу, локалізуючи і знищуючи штурмові групи противника, розповіли в ОСГВ "Хортиця".
За минулу добу, 7 січня 2025 року, найбільша кількість бойових зіткнень відбулася на Покровському напрямку, армія країни-окупанта РФ проводила наступальні дії в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Зелене, Новий Труд.
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Де розташоване Курахове
Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.
Попри щоденну та обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.
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