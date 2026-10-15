Росія масовано атакувала Україну "Шахедами": Зеленський вказав на тривожний нюанс

Атака дронів тривала хвилями без перерви, під удар потрапили понад десять областей, загинули шестеро людей.

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Зеленський відреагував на масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Донеччини

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Росія випустила по Україні понад 850 "Шахедів"

Внаслідок атаки загинули шестеро людей

Зеленський пов'язав ескалацію з послабленням санкцій

Росія менш ніж за півтори доби випустила по Україні понад 850 ударних дронів "Шахед" - внаслідок атаки загинули шестеро людей. Удари зафіксували більш ніж у десяти областях, зокрема в Києві та на Кіровоградщині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram-каналі.

Президент звернув увагу, що ворог обрав для удару момент, коли українська ППО працювала не на повну потужність.

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"Фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака "шахедів", були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них. Від початку вчорашньої доби і по 9-ту годину сьогодні було вже понад 850 "шахедів", і це саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей", - наголосив Зеленський.

Наслідки удару по регіонах

Українські захисники неба працювали всю ніч, однак повністю зупинити удар не змогли.

"Частину з "Шахедів" вдалося збити. Але, на жаль, були й десятки влучань. Відбулась одна з найбільших атак проти нашої Кіровоградської області, були ураження також у Києві та області, на Дніпровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині", - повідомив президент.

За словами Зеленського, у десятках міст і громад досі тривають аварійно-рятувальні роботи, а ремонтні бригади ліквідовують наслідки обстрілів. Троє людей загинули у Кропивницькому, ще троє - на Дніпровщині, глава держави висловив співчуття їхнім рідним.

Чому Росія посилила удари

Масштаб атаки президент пов'язав із міжнародною ситуацією довкола України.

"Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить", - заявив Зеленський.

Від союзників Київ чекає не лише заяв, а конкретних кроків.

"Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна чесність партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку", - наголосив президент.

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Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

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Які міста Росія може атакувати найчастіше - думка військового

Росія може посилити атаки реактивними дронами на окремі українські міста, однак тривалі масовані обстріли одразу кількох напрямків обмежують виробничі можливості країни-агресорки. Найбільшу інтенсивність ударів ворог може зосереджувати на одному місті протягом короткого часу. Про це повідомив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв’ю Главреду.

Російські війська використовують реактивні безпілотники не лише для ударів по Києву та Київській області. Серед інших міст, які зазнають таких атак, військовий назвав Харків, Одесу, Херсон, Суми, Слов’янськ і Краматорськ.

Одним з індикаторів можливостей російської промисловості є дати виготовлення збитих безпілотників. За словами "Луки", вони свідчать про те, що РФ не має значних резервів ударних дронів.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив військовий.

Водночас Росія може концентрувати ресурси на одному напрямку, створюючи загрозу інтенсивного обстрілу конкретного населеного пункту. Проте підтримувати такий темп протягом тривалого часу й одночасно атакувати кілька міст їй буде складно.

За оцінкою командира, найінтенсивніша фаза ударів по великому місту може тривати день-два. Масштабні комбіновані обстріли Росія зазвичай проводить приблизно один-два рази на тиждень.

Удари по Росії та зупинка Starlink - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський анонсував відновлення ударів по російських НПЗ після триденної паузи. Він пояснив, що Київ дослухався до прохання США і на кілька днів припинив атаки, проте Росія продовжила бити по енергосистемі України. Відновлення ударів глава держави анонсував в інтерв'ю виданню Financial Times.

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі відповіли, що не контролюють компанію Ілона Маска, повідомляє Axios. У середу ключові радники Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону.

Михайло Федоров повідомив, що робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Це має дозволити ударним дронам і дронам-перехоплювачам знову виконувати польоти. Водночас Україна працюватиме над повним скасуванням швидкісних обмежень для військової системи зв'язку Starshield.

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Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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