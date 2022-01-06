"Купе - 810 гривень, СВ - 2000": поїзд Укрзалізниці посварили за старі вагони за ціною нових

Поїзд Укрзалізниці посварили за старі вагони / facebook.com/publiccontrolUZ

Держкомпанія "Укрзалізниця" знову опинилася в центрі скандалу. В фірмовому поїзді 231/232 "Дніпро-Івано-Франківськ" квитки у вагони виробництва 1992 року продавалися за ціною нових / капітально відремонтованих вагонів. Скарги на цей поїзд залишили на сторінці Громадський контроль Укрзалізниці.

"Коли ми підійшли до вагону - мені здалося, що це якась прикра помилка. Бо квиток був у купейний вагон, проте перед нами стояв плацкартний вагон. Як виявилося, цей склад практично повністю сформований з купейних вагонів виробництва ТВЗ 1992 року. У той час на цьому заводі тільки починали виробництво купейних вагонів, тому інтер'єр таких вагонів дуже схожий зі звичайним плацкартним вагоном. Такі ж короткі і жорсткі полки, як у плацкарти. Між полицею і стінкою навіть провалюється подушка. Тобто про якийсь підвищений комфорт не може бути й мови", - описав ситуацію пасажир.

Причому ціна квитка в купейний вагон такого фірмового поїзда досить велика-810 гривень за людину.

"Від Дніпра до Львова проїзд коштував 810 гривень, тобто так само як в новенькому вагоні швидкісного поїзда Маріуполь-Рахів, і майже вдвічі дорожче комфортного "Амендорфа" в поїзді Львів - Маріуполь (440 грн) і таких "фірмових" вагонів у складі поїзда було шість", ‒ наголошується в повідомленні.

Як каже пасажир, комфортність СВ-вагона теж залишала бажати кращого. Там, зокрема не було вакуумного туалету (а був звичайний туалет з діркою в підлозі), холодильника і мікроволонової печі, хоча ціна квитка становила 2 тисячі гривень.

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"Також неприємно здивував вагон СВ в цьому складі. При вартості близько 2000 грн ми очікували побачити новий СВ, або хоча б недавно відновлений СВ з біотуалетом, новими меблями, СВЧ-піччю і холодильником у провідника – однак побачили Старий Аммендорф без вакуумного санвузла, холодильника і СВЧ-печі, хоча коштував він як новий люкс в поїзді Маріуполь – Рахів, хоча по комфорту він був як СВ поїзда Львів – Маріуполь за 900 грн", - описав СВ вагон пасажир.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в поїзді Київ-Миколаїв пасажирам дах плацкартного вагона був настільки дірявий, що під час дощу пасажирам довелося тримати біля себе відра під час дощу - в них була вода.

Як видно на записі, дощова вода сильно заливала підлогу і нижні пасажирські ліжка з ламп в стелі.

В результаті пасажирами, щоб залишатися сухими, довелося постійно стежити за речами і прибирати ноги ‒ оскільки в деяких місцях на підлозі утворювалися калюжі.

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