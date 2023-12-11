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Кулеба переговорив з Сійярто: Орбан знову "торгується" з Україною

Яна Ставська
11 грудня 2023, 21:22
Глави МЗС обговорили, зокрема, європейське майбутнє України.
Кулеба переговорив з Сійярто: Орбан знову 'торгується' з Україною
Сійярто своєї позиції щодо війни в Україні не змінив / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Вперше з початку повномасштабного вторгнення міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Сторони обговорили, зокрема, євроінтеграційне майбутнє України. Цьому передувала розмова Зеленського та Орбана в Аргентині.

Про розмову з угорським колегою Кулеба повідомив у своєму Instagram. Щоправда, міністр поки не став розкривати подробиці зустрічі, яку він назвав "щирою".

Водночас Сійярто в Facebook написав, що він з Кулебою "чесно відповідали на питання один одного".

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"В України та Угорщини є питання один до одного", - зауважив Сійярто.

Ключовою темою зустрічі, за словами глави МЗС Угорщини, було майбутнє рішення Євроради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Тут угорський міністр поскаржився, що ЄК нібито не надає відповідь, який вплив на ЄС матиме вступ України до блоку.

Потім Сійярто розповів про вимогу Угорщини.

"Угорщина очікує повернення (мова йде про закон про нацменшини - Главред) до умов 2015 року", - написав він.

Відносини Угорщини та України

Київ намагається знайти спільну мову з Угорщиною після погроз Орбана блокувати саміт Україна-ЄС і неодноразового блокування Будапештом військової та фінансової допомоги ЄС Україні.

Зокрема, 6 грудня в ОП повідомили про телефонну розмову керівника Офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Передбачалося, що незабаром лідери обох країн зможуть зустрітися.

А вже 10 грудня президент Володимир Зеленський перетнувся з угорським прем'єром Віктором Орбаном на інавгурації нового президента Аргентини. Подробиці розмови поки невідомі.

Угорщина з демонстративно нейтральної позиції щодо України в стані повномасштабної війни з Росією обрала ворожу. Зараз прем'єр Віктор Орбан і його урядові "посіпаки" поширюють російські наративи і "проштовхують" у європейський порядок денний нібито заздалегідь визначену поразку України у протистоянні з Путіним.

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Угорщина Дмитро Кулеба Петер Сійярто Віктор Орбан новини Угорщини
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