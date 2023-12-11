Словаки блокують рух вантажівок з України: у черзі понад 1200 фур

Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Німецке".
Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила у Facebook, що словацькі перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують, кажуть у ДПСУ.
Зараз перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним словацькому "Вишнє Німецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки.
"Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі", - зазначили українські прикордонники.
Блокування кордону України
Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували кордон із Україною. Внаслідок страйку польських перевізників сьогодні, 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі стали спостерігатися труднощі у русі вантажівок.
Польща блокує рух вантажівок з України. Напередодні поляки розпочали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України. Польща не приймає вантажівки з України через пункт пропуску "Ягодин".
11 грудня стало відомо, що розблоковано рух вантажівок на польсько-українському кордоні. Україні вдалося домовитися про розблокування польсько-українського кордону для руху вантажівок, яке тривало понад місяць.
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