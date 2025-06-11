Купа нових поїздів та маршрутів: літні зміни Укрзалізниці

Завдяки новим маршрутам буде легше дістатися до південних та західних регіонів.

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Укрзалізниця призначила додаткові потяги на літній період / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Що відомо:

Укрзалізниця призначила додаткові потяги на літній період

Додаткові маршрути допоможуть доїхати до західних та південних регіонів

Укрзалізниця ввела чисельні зміни у маршрути потягів та призначила ряд нових. Одне із нововведень - призначення нового поїзда. Про це повідомляє компанія.

З 29 червня почне курсувати потяг №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ. Він відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:52 і прибуватиме наступного дня до Слав'янська о 18:05, а до Краматорська о 18:28. Із Краматорська перший потяг відправиться 30 червня о 19:20 і прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 16:45.

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"Цей маршрут матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, адже забезпечить нові можливості для подорожей, реабілітації, оздоровлення та зустрічей із рідними ... У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні вагони та вагони СВ ... Також зазначимо, що новий маршрут значно полегшить дорогу захисникам України, які прямують на ротацію або на відпочинок, внутрішньо переміщеним українцям, які тимчасово проживають в інших регіонах, відвідують родичів або навідуються додому, рідним захисників, які хочуть приїхати до них на Донеччину, та зрештою для оздоровлення мешканців східних областей у санаторно-рекреаційних зонах Прикарпаття", - йдеться у повідомленні.

Поїзд курсуватиме через Львів, Київ, Гребінку, Лубни, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозову, Близнюки, Барвінкове та Слов'янськ. Його маршрут охопить 9 областей. Продаж квитків стартуватиме за 20 діб до відправлення поїзда.

Призначення "літніх" потягів

1. Поїзд №220/219 Київ — Дніпро

Курсуватиме по визначених днях тижня. Поїзд відправлятиметься з Києва о 14:35 та прибуватиме у Дніпро о 21:36. З Дніпра виїзд буде о 8:06, а прибуття у Київ - о 15:18.

2. Поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса

Потяг почне курсувати з 27 червня з Києва, та з Одеси 28 червня. Він курсуватиме з періодичністю 6 разів на тиждень. Відправлятися з Києва він буде о 21:49, а прибуде до Одеси о 5:34. З Одеси виїзд буде о 6:54, а прибуття до Києва - о 15:01.

3. Поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ — Дніпро

Курсуватиме по визначених днях тижня. Поїзд відправлятиметься з Києва о 23:53 та прибуватиме у Дніпро о 05:45. З Дніпра виїзд буде о 23:24, а прибуття у Київ - о 05:17.

4. Поїзд №147/148 Житомир — Одеса

На літній період Житомир отримає пряме залізничне сполучення з Черкасами та Одесою.

5. Поїзд №283/284 Київ — Ужгород

Потяг курсуватиме через день. З Києва він відправлятиметься о 15:21, прибуття у Львів очікується о 23:34, а в Ужгород - о 05:20. З Ужгорода він відправлятиметься о 23:12, зі Львова - о 5:51, а прибуде у Київ о 13:12.

6. Поїзд №203/204 Київ — Ясіня

Курсуватиме через день. Виїзд з Києва запланований на 23:00, прибуття у Львів - о 7:28, а у Ясіня - о 14:17. Відправлення з Ясіня буде о 18:05, зі Львова - о 00:51, а прибуття до Києва - о 9:18.

7. Поїзд "Інтерсіті+" №739/740 Київ — Кривий Ріг

З Києва він відправлятиметься о 13:05, прибуття у Кривий Ріг очікується о 19:53. З Кривого Рогу він відправлятиметься о 22:37, а прибуде у Київ о 05:14.

8. Поїзд №208/207 Одеса — Вінниця

Відправлятися з Одеси він буде о 8:11, а прибуде до Вінниці о 14:15. З Вінниці виїзд буде о 15:05, а прибуття до Одеси - о 20:59.

Укрзалізниця призначила додаткові потяги на літній період / фото: Укрзалізниця

"У разі необхідності Укрзалізниця традиційно готова допризначати по окремих датах поїзди № 159/160 Київ – Трускавець, № 167/168 Львів – Одеса, № 213/214 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський, № 263/264 Київ – Одеса, № 265/266 Київ – Одеса, № 291/292 Київ – Львів, № 761/762 Київ – Одеса, № 777/778 Київ – Львів", - йдеться у повідомленні.

Додаткові причіпні вагони на літній період призначають на напрямку Київ - Львів - Київ. Мова йде про поїзд №79/80 "Січеслав" Дніпро — Львів та поїзд №749/750 Київ — Чоп.

Зміни в маршруті

Укрзалізниця вводить на літній період зміни у маршруті поїзда №60/59 Одеса — Харків. Це підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом та Одесою.

Також змінять маршрути потяги №125/126 Полтава — Мукачево та №129/130 Кременчук — Мукачево. Це забезпечить мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким, Тернополем.

Новини про Укрзалізницю

Як повідомляв Главред, Укрзалізниця змінила формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення поїзда.

В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які торік забували в поїздах пасажири. У 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. У 70% випадків їх знаходять і повертають людям.

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ-Будапешт". Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 і прибуватиме до столиці України о 19:11.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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