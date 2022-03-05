Загибель Кірєєва: у ГУР назвали перемовника українським розвідником

Денис Кірєєв

Стали відомі несподівані подробиці загибелі члена першої української делегації на переговорах у Гомелі Дениса Кірєєва.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили про те, що він був співробітником ГУР.

Відзначається, що Кірєєв загинув при виконанні спеціального завдання.

"Під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники - співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - сказано в повідомленні.

Крім Кірєєв загинули ще двоє співробітників ГУР: Олексій Доля і Валерій Чибінєєв.

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Що відомо про загибель Кірєєва

Раніше повідомлялося, що при затриманні співробітники спецслужби СБУ застрелили Дениса Кірєєва - члена української переговорної делегації, яка працювала з окупантами в білоруському місті Гомель.

Повідомляється, що Кірєєва підозрювали в державній зраді.Денис Кірєєв багато років працював експертом банківського сектора. Він колишній перший заступник голови правління Ощадбанку (2010-2014) і член наглядової ради Укрексімбанку (2006-2012).

Також він займався управлінням приватними фондами Private equity Fund і Fixed income Fund.