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Буданов - журналістам WSJ: якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би узятий

19 січня 2023, 13:45
Кірєєва вбили на початку березня як "зрадника", пізніше його посмертно нагородив президент, ГУР визнало своїм співробітником, а в СБУ почалися чистки.
Денис Кірєєв
Могила Кірєєва в Києві / Фото: Хвиля, Фокус

На Wall Street Journal вийшла стаття про убитого на початку березня Дениса Кірєєва і про те, ким він був насправді - російським шпигуном або героєм. Нагадаємо, 5 березня 2022 року СБУ застрелила нашого парламентера, після чого в СБУ почалися чистки.

Як йдеться в статті, Кірєєв завдяки своїм зв'язкам отримував з Росії секретну інформацію з кремлівської верхівки. У другій половині дня 23 лютого, за день до російського вторгнення, саме Кірєєв передав генералу Буданову свіжі розвіддані: Путін щойно віддав наказ про вторгнення, яке має розпочатися 24 лютого. Він також вказав основну точку атаки - аеродром у Гостомелі.

"Підказка Кірєєва дала Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії російському наступу. Після бою з росіянами аеропорт був пошкоджений і непридатний для сил вторгнення", – цитує видання генерала Буданова.

Як пише видання, Кірєєв брав участь у перших переговорах, які проходили в Білорусі, з приводу припинення вогню.

Вбивство Кірєєва

За словами генерала Буданова, в ніч перед переговорами в Білорусі Кірєєву подзвонили з офісу Олександра Поклада, начальника контррозвідки СБУ - нібито Поклад (підозрюваний в роботі на Росію) хоче зустрітися. Кірєєв попередив дружину, що його можуть заарештувати, але на зустріч поїхав. Його по дорозі перехопили працівники СБУ, відвезли в невідомому напрямку, після чого був знайдений його труп.

Його вбили як "шпигуна Москви" співробітники СБУ, але пізніше глава української розвідки заявив, що інформація від Кірєєва допомогла ЗСУ відстояти Київ, а президент посмертно нагородив його медаллю. Однак через кілька днів після того, як тіло Кірєєва викинули, наголошується в статті, його поховали як героя і поховали поруч з першим міністром закордонних справ України. За словами генерала Кирила Буданова, Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити столицю в лютому минулого року, йдеться в статті.

"Якби не пан Кірєєв, швидше за все, Київ був би узятий", - сказав Керівник ГУР Буданов.

Пізніше глава СБУ Баканов був звільнений і сталася низка перестановок серед генералів служби, було заведено понад 650 кримінальних справ про держзраду, пише видання.

Інші новини про розвідку:

Кірєєв ГУР Кирило Буданов
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