"Кримський міст – початок": експерт пояснив, як ЗСУ далі звільнятимуть Крим

Експерт пояснив, як ЗСУ далі звільнятимуть Крим/ Telegram, Facebook

Вибух на Кримському мосту, який стався вранці в суботу, 8 жовтня, є лише початком на шляху повернення Україною вкрадених у неї Росією територій.

Про це розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону. Він наголосив, що для окупантів було б краще чимшвидше тікати з Криму. Адже Збройні сили України продовжать знищувати військові об’єкти на тимчасово окупованому півострові.

"Після того, як українські військові в особах генералів Залужного, Забродського визнали спроможність завдавати удари по військових об’єктах в окупованому Криму, я вважаю, що окупантам давно варто було б задуматися і скористатися тим, щоб залишити Крим", – зазначив експерт.

Він наголосив, що в України є цілеспрямований план зі звільнення тимчасово окупованого Криму. І наша держава уже довела, що вона може це зробити.

"Україна доводить, що має цілеспрямований план щодо звільнення своїх територій і буде й надалі його дотримуватися. Це стосується і підриву забезпечення російських військ", – сказав Мусієнко.

Пожежа і руйнування Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирувала потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горів залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А у самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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