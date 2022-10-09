УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Кримський міст – початок": експерт пояснив, як ЗСУ далі звільнятимуть Крим

9 жовтня 2022, 01:40

Російським загарбникам краще чимшвидше тікати з тимчасово окупованого півострова, наголошує Мусієнко.

Крымский мост, Александр Мусиенко
Експерт пояснив, як ЗСУ далі звільнятимуть Крим/ Telegram, Facebook

Вибух на Кримському мосту, який стався вранці в суботу, 8 жовтня, є лише початком на шляху повернення Україною вкрадених у неї Росією територій.

Про це розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону. Він наголосив, що для окупантів було б краще чимшвидше тікати з Криму. Адже Збройні сили України продовжать знищувати військові об’єкти на тимчасово окупованому півострові.

"Після того, як українські військові в особах генералів Залужного, Забродського визнали спроможність завдавати удари по військових об’єктах в окупованому Криму, я вважаю, що окупантам давно варто було б задуматися і скористатися тим, щоб залишити Крим", – зазначив експерт.

Він наголосив, що в України є цілеспрямований план зі звільнення тимчасово окупованого Криму. І наша держава уже довела, що вона може це зробити.

"Україна доводить, що має цілеспрямований план щодо звільнення своїх територій і буде й надалі його дотримуватися. Це стосується і підриву забезпечення російських військ", – сказав Мусієнко.

Пожежа і руйнування Кримського мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці у суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирувала потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горів залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А у самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Керченський міст Кримський міст новини Криму Олександр Мусієнко
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:40

День ріелтора в Україні: прикольні привітання і милі картинки до свята

02:12

"Це що ще за хамон?": Волочкова задерла ногу до підборіддя і засвітила зайве

01:40

"Кримський міст – початок": експерт пояснив, як ЗСУ далі звільнятимуть КримВідео

00:51

Прикмети на 9 жовтня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинку біди не сталосяВідео

00:51

День художника 2022: душевні привітання і милі картинки до свята

Реклама
08 жовтня, субота
23:52

Доходило до скандалів: Кондратюк розповів про роботу з Могилевською та КарольВідео

23:31

"Наймиліше янголятко": молодята Бекхеми поділилися зворушливим фото

23:30

Як зупинити проростання картоплі: "золоті" правила, які вас здивуютьВідео

23:17

Окупанти вдарили по Нікополю дронами-камікадзе: пошкоджено багато об'єктів

23:07

Як швидко знайти в будинку зниклу річ за 2 хвилини: 5 простих способівВідео

22:57

Олексій Арестович відверто висловився щодо "бабаху" на Кримському мостуВідео

22:31

В Офісі президента розповіли, коли закінчиться війнаВідео

22:23

Зеленський озвучив "найкращий варіант" для росіян після вибухів на Кримському мостуВідео

22:18

Зараз проходять дуже жорсткі бої: Зеленський розповів подробиці про ситуацію на фронтіВідео

22:18

Гороскоп Таро на тиждень 10-16 жовтня: Тельцям - ревнощі, Ракам - лінь, Терезам - прибутокВідео

21:43

Німеччина оголосила про нові поставки зброї для ЗСУ: пакет включає в себе танки

21:30

Чи наважиться Путін на ядерний удар після вибухів на Кримському мосту: відповідь Олега ЖдановаВідео

21:25

Кіркоров не подужав: названо ім'я покупця розкішного замку Пугачової та Галкіна в Підмосков'ї

21:22

"Руйнування дуже серйозні": Жданов розкрив подробиці стану Кримського мосту після вибухуВідео

21:19

Путін видав новий наказ по Кримському мостуВідео

Реклама
20:10

Прикмети на 10 жовтня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб весь рік не жити в боргахВідео

20:07

Модна стрижка сліпучої краси, що пасує абсолютно всім жінкам

19:54

Україну чекає різка зміна погоди: синоптик назвала датуВідео

19:36

"Бавовна" на мосту: в Росії почалося потужне протистояння силовиків - ПодолякВідео

19:23

Кіркорова зробили винним у вибухах на Кримському мостуВідео

19:14

Вибух на Кримському мосту: власник фури записав звернення і розкрив особу водія вантажівкиВідео

19:08

За Кримський міст РФ мститиметься ударами по мостах через Дніпро в Києві – полковник запасу Жданов

18:50

Краще за магазинні: як зробити панірувальні сухарі в домашніх умовах

18:39

З'ясувалося, чи є у Росії альтернатива поставкам по Кримському мостуВідео

18:39

"Вогневий мішок для окупантів": у ЗСУ вперше озвучили подробиці успішної операції на ХарківщиніВідео

18:10

"Не граціозна лань": Тодоренко показала обвислу після пологів фігуру

18:05

"Ти президента, випадково, не поплутала?": зірки Сватів зчепилися через Путіна

17:43

Центр Москви терміново перекрили: в РФ почалися арешти військових - ГУРВідео

17:17

"Не треба нервувати": терорист Гіркін аплодує Києву за святковий "феєрверк" на Кримському мостуВідео

17:05

Потужні і енергійні дами: 5 жіночих імен з найсильнішою енергетикоюВідео

16:58

"Ми тут м'ясо": окупанти провалюють атаки та скаржаться, що ЗСУ їх "кладуть пачками"Відео

16:54

Як видалити суперклей з одягу: 7 способів від свіжих і засохлих плям

16:29

"Це оголошення війни без правил": у Держдумі РФ закотили істерику після вибуху на Керченському мостуВідео

16:20

Розбірки ФСБ і Міноборони РФ: в ОП назвали причину вибухів на Кримському мостуВідео

16:12

Російська пропагандистка "дивом" вночі встигла повернутися з КримуВідео

Реклама
15:51

"Справа не у вантажівці": з'явилася несподівана версія "бавовни" на Кримському мостуВідео

15:22

Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про 3 загиблихВідео

15:09

"Вона до себе такої звикає": хвороба сильно змінила зовнішність Заворотнюк

15:01

Руйнування планів окупантів: у ЗСУ оцінили "бавовну" на Кримському мостуВідео

14:57

Траур все: Меган Маркл і принца Гаррі застукали на концерті

14:31

Повне завантаження і невідомий власник: деталі про фуру, що вибухнула на Кримському мостуВідео

14:24

Результат буде вже через два дні: навіщо люди кладуть цибулю в шкарпетки

14:23

Чому Шойгу сьогодні найщасливіша людина на світіПогляд

14:12

Війна в Україні може закінчитися до середини 2023 року, мобілізація РФ не допоможе - КочетковВідео

14:08

Тікати нікуди: у Криму 3-кілометрова черга на пором, а його не можуть запуститиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтень
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти