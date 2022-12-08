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Помста за Кримський міст: Путін напідпитку з келихом у руці назвав "причину" злочинних обстрілів України

8 грудня 2022, 15:55
Російський диктатор Володимир Путін зробив досить маячну заяву - мовляв, всі звірячі і злочинні обстріли України росіянами - чистої води помста.
Путін, келих
Путін напідпитку з келихом у руці назвав "причину" злочинних обстрілів України / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Країна-агресор, Росія, самим звірячим і злочинним чином завдає ударів по об'єктах української енергосистеми і залишає мільйони мирних жителів без світла, тепла, води − бо Україна нібито підірвала Кримський міст. Таку маячну заяву зробив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє пропагандистське агентство "РІА Новості".

Позуючи операторам з келихом, в якому плескався явно якийсь алкогольний напій, диктатор віщав з нахабною усмішкою.

"Зараз багато шуму з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав лінію електропередач з АЕС Курська, хто не підвів воду в Донецьк? Неподання води в мільйонне місто - це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не обмовився. Взагалі мовчок повний. Варто нам тільки поворухнутися щось зробити у відповідь - шум, гам, тріск на весь Всесвіт. Це не буде нам заважати виконувати бойові завдання", - сказав Путін.

Заява диктатора Путіна

Як повідомляв Главред, 7 грудня президент РФ Володимир Путін вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією". Водночас він не забув звинуватити на початку війни Україну.

Також Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами деяких українських територій він вважав "значущим результатом".

Інші новини:

Володимир Путін війна Росії та України
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