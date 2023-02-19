Україна вже 5 разів повертала Крим, цього року зробить це і вшосте - Палій

Історик нагадав, що українці вже багато разів у своїй історії брали Крим, хоч про це мало хто знає.

Україна у 2023 році може повернути Крим вшосте у своїй історії - Олександр Палій / УНІАН , unsplash.com

На повернення Криму українській армії може знадобитися від кількох місяців до кількох тижнів. Таке припущення в інтерв'ю Главреду висловив історик, політичний аналітик Олександр Палій.

"На півдні Криму є гірська частина, де не так легко може проходити процес деокупації, як на рівнині. Але все можливо, тому що якщо перерізаються комунікації і Крим стає ізольованим, він дуже вразливий з точки зору оборони", - говорить Палій.

Також історик нагадав, що українці вже багато разів брали Крим, хоч про це мало хто знає.

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"Свого часу Крим приймав князь Святослав Хоробрий і затвердив там Тмутараканське князівство, Володимир Великий брав Корсунь (Херсонес) в Севастополі, в 1575 році – гетьман Богданко, в 1675 році – Іван Сірко, потім Нестор Махно. Це вже п'ять разів, так що візьмемо і в шостий раз", - сказав експерт.

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Крим українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який російські загарбники проклали собі до півострова через окуповані території України. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав екс-співробітник Центрального розвідувального управління США, командувач американським угрупуванням в Ірані генерал Девід Петреус в інтерв'ю The Washington Post.

Крім того, американський бригадний генерал Патрік Райдер вважає, що Україна в контексті надання США далекобійних боєприпасів GLSDB з дальністю пуску 150 кілометрів сама вирішить, чи будуть ЗСУ завдавати ударів такою зброєю по військових об'єктах російських військ в окупованому Криму. За його словами, Вашингтон надав Києву можливості ефективно боротися із загарбниками на полі бою.

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