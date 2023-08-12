УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Був кінець світу": вночі в Криму лунали вибухи, окупанти заявили про атаку дронів

Анна Ярославська
12 серпня 2023, 07:47 оновлено 12 серпня, 07:58
1682
У Міноборони країни-агресора Росії заявили, що нібито цієї ночі над окупованим Кримом силами та засобами ППО було ліквідовано 20 дронів.
Крим, Новоозерне
У Новоозерному вночі лунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, google.com/maps

В тимчасово окупованому Криму у районі Феодосії та Новоозерному в ніч на 12 серпня лунали вибухи. Російські окупанти заявили про атаку безпілотників. На Кримському мосту було зупинено рух.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на підписників, вибухи, спалахи, звуки стрілянини в Новоозерному прозвучали близько третьої години ночі. У пабліках розповідають про безпілотники, які бачили в небі над населеним пунктом.

"Над Новоозерним вже 40 хвилин літають безпілотники і гуркоче ППО", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Як зазначають на каналі, вибух у Новоозерному був потужним. У Мережі його охарактеризували так: "був кінець світу".

Дивіться відео - Вночі в Криму гриміли вибухи:

Вибухи в Криму

Вибух біля Феодосії також був досить сильним. У Мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" в райне Чауду.

"Що за вибухи в місті?... Третій бабах так найгучніший був... Бачила що щось бахнуло біля нафтобази і ще десь поруч", - пишуть в Telegram-каналі НП Феодосія.

Зазначимо, Новоозерне розташоване недалеко від Євпаторії на заході окупованого півострова. У Сережі зазначають, що в Новоозерному розташована велика військова база зберігання окупантів - 943 ЦЗМР.

Новоозерне на карті
Новоозерне на карті / google.com/maps

Близько 04:10 представники окупаційної "адміністрації" прокоментували вибухи в Криму цієї ночі. Зокрема, так званий "радник глави Криму" Олег Крючков заявив про роботу систем ППО в різних районах півострова.

"Просимо зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", написав він у Telegram.

У Міноборони країни-агресора Росії заявили, що нібито цієї ночі над окупованим Кримом силами і засобами ППО було ліквідовано 20 дронів: 14 безпілотників нібито були збиті, а ще 6 - "придушені" засобами радіоелектронної боротьби. За даними відомства, руйнувань і постраждалих немає.

У російському міністерстві традиційно звинувачують у всьому Україну.

Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Криму в середу, 26 липня, знову неспокійно - лунали вибухи та стрілянина. Про "хлопки " повідомляли в Красноперекопську. У Севастополі і Балаклаві крім вибухів повідомляли ще й про стрілянину і пуски ракет.

У ніч на 24 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму були чутні вибухи. Зокрема, звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму і Сімферополя. РосЗМІ повідомляли, що три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне в Криму. Внаслідок удару почалася пожежа.

22 липня в захопленому російськими окупантами Криму пролунали вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух Кримським мостом. Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя. Окупаційна "влада" Криму підтвердила інформацію про атаку БПЛА. При цьому було ухвалено рішення про евакуацію людей.

Інші новини:

війна в Україні дрони новини України новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Буде важка осінь": Україна почнуть агітувати за перемовини з РФ - Кулеба

"Буде важка осінь": Україна почнуть агітувати за перемовини з РФ - Кулеба

08:44 Політика
ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на Запоріжжі: в ISW розкрили деталі

ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на Запоріжжі: в ISW розкрили деталі

08:44 Україна
"Був кінець світу": вночі в Криму лунали вибухи, окупанти заявили про атаку дронів

"Був кінець світу": вночі в Криму лунали вибухи, окупанти заявили про атаку дронів

07:47 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:44

Новий заколот або смерть Пригожина: Грозєв описав перспективи РФ на найближчі півроку

09:34

Скасувати доплату 30 тисяч і повернути її: для чого?Погляд

09:18

Шарф і кашемірове пальто: Меган Маркл попалася папараці в +21

08:44

"Буде важка осінь": Україна почнуть агітувати за перемовини з РФ - Кулеба

08:44

ЗСУ досягли тактично значущих успіхів на Запоріжжі: в ISW розкрили деталі

Запоріжжя і Херсонщина будуть звільненні восени, на росіян у Криму чекає Армагеддон – МаломужЗапоріжжя і Херсонщина будуть звільненні восени, на росіян у Криму чекає Армагеддон – Маломуж
08:18

Дружина Віктора Павліка розповіла, чому вийшла заміж за артиста

07:47

"Був кінець світу": вночі в Криму лунали вибухи, окупанти заявили про атаку дронівВідео

06:50

Оптична ілюзія з підступом: потрібно знайти лисицю у хащах за 8 секунд

06:25

Що означають слова "чепурний" і "ґречний": мовознавець ошелешив відповіддюВідео

Реклама
06:10

Що ви знаєте про москвичів?Погляд

05:30

Гороскоп на вересень 2023: Раки отримають від Всесвіту другий шансВідео

04:30

Карта дня: що віщує Таро на 12 серпня

04:00

Шалена оптична ілюзія: лише генії знайдуть людину та її союзників за 27 секунд

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 12 серпня

03:00

Періс Хілтон показала поїздку зі своїм сином-блондином

02:35

Злетить вартість горілки, коньяку і вина: в Україні різко підвищують ціни на алкоголь

02:10

ЗСУ потужно атакували надзвичайно важливі мости для окупантів - МаломужВідео

01:30

Удари по Росії і перемовини: Загородній назвав сценарій для України

00:19

Скоро чорні стрічки: Скабєєва поскаржилася на "бурі лінії"Відео

11 серпня, п'ятниця
23:50

У Білому домі зробили заяву щодо завершення війни в Україні

Реклама
23:31

Дженніфер Лопес показала свою засмагу в мікро купальнику

23:15

Наближення виборів у США: посол відповів, чи посадять Україну за стіл переговорів

22:31

Мобілізація в Росії зведе нанівець відновлення економіки від санкцій - Bloomberg

22:04

"Еліт РФ будуть випалювати": Подоляк заявив, що Росія на порозі громадянської війни

22:03

Лондон дає "зелене світло" Києву щодо гарантій безпеки: Єрмак розкрив деталі

21:54

"Тонни людей, на яких просто плюнув": Євген Клопотенко жорстко пройшовся по Виннику

21:16

Ракети в порожнечу: тактика росіян бити по українських авіабазах виявилася неефективною - ВВС

20:40

Кулеба назвав, куди ЗСУ планують бити далекобійними ракетами Taurus і ATACMS

20:30

Геомагнітний шторм обрушився на Україну: коли буря закінчиться

20:26

Як правильно – лІмузІн, лИмузИн чи лІмузИн: Авраменко дав відповідь

19:47

Окупанти в глибокій обороні: ЗСУ перехопили ініціативу на фронті – Зеленський

19:45

В Україні різко змінилися ціни на крупу, яка є на кожній кухні

19:26

Як зберігати цибулю щоб не згнила: надійний спосіб зберегти цибулю в квартирі

19:10

У російського командування великі проблеми на полі боюПогляд

19:00

Україну накриває 10-градусна холодина: у яких регіонах будуть лити дощі

18:51

Анджеліна Джолі і Бред Пітт закінчили судитися з приводу розлучення - ЗМІ

18:44

Більше двох годин медики боролися за його життя: ракета РФ вбила 8-річного Володю

18:36

ЗСУ захопили ініціативу та атакують на кількох напрямках - Генштаб Естонії

17:51

"Влад Яма теж буде на концерті?": Бабкіну дісталося на горіхи в Мережі за концерт в Майамі

17:48

Український актор, який підтримує ЗСУ, переметнувся в Росію і відкрив свою школу

Реклама
17:43

"Світ здригнувся": Медведєв нафантазував про "криваве сало" та капітуляцію України

17:38

Що треба освятити на Медовий Спас: збираємо кошик до церкви

17:33

Квіткова судиться з Добриніним: що сталося

17:32

Фірму дружини Розенблата звинуватили у відмиванні коштів на БпЛА для Міноборони – ЗМІ

17:28

Незаслужено забутий рецепт з СРСР: частий гість на столах наших бабусь

17:22

Атак БПЛА на Москву може стати ще більше: в ГУР зробили попередження

17:06

Синові Інни та Тимура Мірошниченку потрібна операція

16:44

Аналітика від Київстар ТБ: які канали стали лідерами телеперегляду у липні 2023 року

16:44

Ворог вдарив Кинджалами по Франківщині: у ЗСУ назвали ціль ракетної атаки РФ

16:36

Божественна милозвучність: стародавні українські імена жінок, про які ми забули

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти