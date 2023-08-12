"Був кінець світу": вночі в Криму лунали вибухи, окупанти заявили про атаку дронів

У Міноборони країни-агресора Росії заявили, що нібито цієї ночі над окупованим Кримом силами та засобами ППО було ліквідовано 20 дронів.

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У Новоозерному вночі лунали вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот, google.com/maps

В тимчасово окупованому Криму у районі Феодосії та Новоозерному в ніч на 12 серпня лунали вибухи. Російські окупанти заявили про атаку безпілотників. На Кримському мосту було зупинено рух.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер з посиланням на підписників, вибухи, спалахи, звуки стрілянини в Новоозерному прозвучали близько третьої години ночі. У пабліках розповідають про безпілотники, які бачили в небі над населеним пунктом.

"Над Новоозерним вже 40 хвилин літають безпілотники і гуркоче ППО", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Як зазначають на каналі, вибух у Новоозерному був потужним. У Мережі його охарактеризували так: "був кінець світу".

Дивіться відео - Вночі в Криму гриміли вибухи:

Вибух біля Феодосії також був досить сильним. У Мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" в райне Чауду.

"Що за вибухи в місті?... Третій бабах так найгучніший був... Бачила що щось бахнуло біля нафтобази і ще десь поруч", - пишуть в Telegram-каналі НП Феодосія.

Зазначимо, Новоозерне розташоване недалеко від Євпаторії на заході окупованого півострова. У Сережі зазначають, що в Новоозерному розташована велика військова база зберігання окупантів - 943 ЦЗМР.

Новоозерне на карті / google.com/maps

Близько 04:10 представники окупаційної "адміністрації" прокоментували вибухи в Криму цієї ночі. Зокрема, так званий "радник глави Криму" Олег Крючков заявив про роботу систем ППО в різних районах півострова.

"Просимо зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", написав він у Telegram.

У Міноборони країни-агресора Росії заявили, що нібито цієї ночі над окупованим Кримом силами і засобами ППО було ліквідовано 20 дронів: 14 безпілотників нібито були збиті, а ще 6 - "придушені" засобами радіоелектронної боротьби. За даними відомства, руйнувань і постраждалих немає.

У російському міністерстві традиційно звинувачують у всьому Україну.

Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Криму в середу, 26 липня, знову неспокійно - лунали вибухи та стрілянина. Про "хлопки " повідомляли в Красноперекопську. У Севастополі і Балаклаві крім вибухів повідомляли ще й про стрілянину і пуски ракет.

У ніч на 24 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму були чутні вибухи. Зокрема, звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму і Сімферополя. РосЗМІ повідомляли, що три ракети вдарили по складу з боєприпасами в селищі Вільне в Криму. Внаслідок удару почалася пожежа.

22 липня в захопленому російськими окупантами Криму пролунали вибухи, крім того, місцева "влада" перекрила рух Кримським мостом. Потужні вибухи були чутні в районі Джанкоя. Окупаційна "влада" Криму підтвердила інформацію про атаку БПЛА. При цьому було ухвалено рішення про евакуацію людей.

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