"Мова йде про деокупацію всієї території, включаючи Крим": експерт назвав єдиний результат війни

Війна в Україні, Тарас Загородній / скріншот, УНІАН

Україна зробить все, щоб повернути собі всі окуповані Росією території, включаючи Крим і Донбас.

Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Він зазначив, що український народ і українська армія згодні в тому, що це питання потрібно вирішувати тут і зараз.

"Готовності йти на будь-які поступки або щодо Криму, або щодо ОРДЛО я не бачу. Це означає, що мова йде про деокупацію всієї території, включаючи Крим", - заявив Загородній.

Також він додав, що цю війну не можна залишати дітям, оскільки це війна на виживання, і Росія не зупиниться.

"Відповідно, поки в українському суспільстві зберігається такий консенсус, під завершенням війни мається на увазі деокупація всієї української території", - підсумував експерт.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що Україна звільнить всі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресора Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться. Це може статися в наступні 5-7 років, вважає Данилов.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS могли б змінити хід війни. Він зазначив, що вартість однієї системи HIMARS - $4 млн вартість 50 систем - $200 млн + боєприпаси.

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