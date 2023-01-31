Скандал через заяву про "російський Крим": в МЗС України поставили на місце президента Хорватії

Міланович оскандалився своєю заявою про те, що нібито Крим уже не буде Україною. В українському МЗС йому жорстко відповіли.

В МЗС України поставили на місце президента Хорватії/ УНІАН, Facebook, скрін

У Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на скандальну заяву президента Хорватії Зорана Мілановича, на думку якого нібито "Крим більше ніколи не буде Україною". Хорватський лідер також заявляв, начебто "не потрібно протистояти Росії, тому що вона має ядерну зброю".

В МЗС України назвали такі заяви неприйнятними і наголосили, що дивно чути таку риторику від президента країни, яка сама ледь не втратила частину своїх земель через зовнішню агресію. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави", – зазначає Ніколенко.

Він наголосив, що Міланович своєю скандальною заявою поставив під сумнів територіальну цілісність України.

"Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України. Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії", – зазначив речник МЗС України.

Скандальна заява президента Хорватії

Президент Хорватії Зоран Міланович зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні. Він заявив про те, що захоплений РФ Крим нібито більше ніколи не буде українським. При цьому він вирішив порівняти ситуацію навколо Криму з відділенням Косово від Сербії.

Це вже не перший скандал із дивними заявами, у який "вляпується" Міланович. Раніше він сказав, нібито танки, які передають у якості військової допомоги Україні, лише "затягнуть війну". Тоді ж він заявив, нібито боїться через те, що "світ рухатиметься до третьої світової війни".

Перед цим він заявив, нібито Україна не є союзником для Хорватії, а її насильно намагаються зробити ним. А надання Україні статусу кандидата в ЄС він назвав "цинічним".

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