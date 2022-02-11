"Кола намотував неподалік": у ДТП з кортежем Ярославського знайшли нестиковку

Кортеж Олександра Ярославського збив чоловік під Харковом / УНІАН, скріншот з відео

Бізнесмен Олександр Ярославський, кортеж якого міг збити людину на трасі на трасі "Київ - Харків - Довжанський", ймовірно, знаходився на місці ДТП.

Про це пише "Обозреватель" і блогер Назар Приходько.

З посиланням на власні джерела Приходько стверджує, що водій на момент аварії перебував не за кермом, а в Дергачах, які знаходяться так само в Харківській області, а до місця аварії звідти - майже 2 години на авто.

"А найбільший прикол в тому, що Ярославський весь цей час на іншому автомобілі "кола намотував" неподалік, чекаючи водія. Він був там, про що свідчать дані пеленгації. А ось зараз - Ярославський вже в Лондоні, куди він начебто вилетів на зустріч з сім'єю", - написав блогер.

ДТП з кортежем Ярославського

Нагадаємо, увечері 9 лютого на трасі "Київ - Харків - Довжанський" невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова і на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль з кортежу Ярославського.

Реклама

Пізніше в прес-службі МВС України повідомили, що поліція викликала на допит бізнесмена Олександра Ярославського, ймовірно, кортеж якого на смерть збив чоловіка на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

У компанії Ярославського DCH передавати, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній з допоміжних служб компанії, але як з'ясувалося пізніше, це був не він.

Читайте також: