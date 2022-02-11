ДТП за участю кортежу Ярославського: стала відома особа загиблого / УНІАН

Поліцейські встановили особу чоловіка, який загинув внаслідок автоаварії за участю кортежу Харківського комерсанта Олександра Ярославського. Померлим виявився 36-річний житель Чугуївського району Харківщини, повідомляє пресслужба ГУ НП по регіону.

Крім того, копи повідомляють, що завели ще одне кримінальне провадження за приховування злочину проти чоловіка, який раніше заявив про свою причетність до ДТП.

Тобто на даний момент розслідування вже проводиться за трьома статтями КК України.

До того співробітники Державне бюро розслідувань теж завели кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи автоаварії за участю кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Керівник відомства Олексій Сухачов заявив, що всі без винятку розслідування повинні здійснюватися об'єктивно, "не рахуючись ні з прізвищами, ні з грошима, ні з попередніми досягненнями або посадами".

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"Можу запевнити - всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності", ‒ заявив він.

ДТП за участю кортежу бізнесмена Ярославського

У пресслужбі МВС заявили, що 9 лютого о 22:55 в районі 543 кілометри автодороги "Київ - Харків - Довжанський" невстановлений транспортний засіб, який їхав з боку Чугуєва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода-чоловіка, вік якого приблизно 50 років. Він загинув на місці.

Копи завели кримінальну справу за двома статтями - "порушення правил безпеки" і "залишення в небезпеці".

Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати автомобілем строком до трьох років.

У групі DCH, яка належить бізнесменові Ярославському, заявили, що 10 лютого він полетів до Лондона для зустрічі з сім'єю. Як стверджують в компанії, за кермом авто, номерні знаки якого знайшли на місці трагічної події, був водій, який працює в одній зі служб компанії.

"Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якого в ході руху не розпізнав. Вранці був виявлений факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи", - сказали в пресслужбі.