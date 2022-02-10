Поліція викличе Ярославського на допит у справі про смертельну ДТП у Харківській області

Ярославського викличуть на допит до поліції у справі про смертельну ДТП в Харківській області - МВС / УНІАН

Поліція викличе на допит бізнесмена Олександра Ярославського, який, за версією правоохоронців, міг стати учасником дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері, 9 лютого, у Харківській області. В результаті ДТП загинув пішохід. Правоохоронці встановлюють особу водія та загиблого. У компанії DCH заявили, що Ярославський 10 лютого полетів до Лондона для зустрічі з сім'єю, а водій, який був за кермом, відразу звернувся до поліції, співпрацює зі слідством і очікує на запобіжний захід.

Як повідомляє пресслужба МВС, поліцейським попередньо вдалося встановити, що 9 лютого о 22:55 в районі 543 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений транспортний засіб, який їхав з боку Чугуєва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода – чоловіка, вік якого приблизно 50 років. Він загинув.

Поліція в рамках кримінального провадження встановлює особу загиблого пішохода, всі деталі та обставини ДТП. Правоохоронці з'ясовують особу водія та викликають на допит можливого учасника події.

"Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський", невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода – чоловіка віком приблизно 50 років. В результаті ДТП пішохід загинув. В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також всі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП", - зазначено в повідомленні.

У пресслужбі також розповіли, що відкрито кримінальну справу за двома статтями – порушення правил безпеки і залишення в небезпеці.

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Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автомобілем строком до трьох років.

Заява компанії Ярославського DCH

В групі DCH, яка належить бізнесменові Ярославському, заявили, що 10 лютого він полетів до Лондона для зустрічі з родиною. Як стверджують в компанії, за кермом авто, номерні знаки якого знайшли на місці трагічної події, був водій, який працює в одній зі служб компанії.

"Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої у ході руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи",- сказали в пресслужбі.

Також в DCH сказали, що співробітники повідомили про ДТП до поліції, а водій відразу прибув на допит. Підкреслюється, що він співпрацює зі слідством і перебуває в очікуванні запобіжного заходу.

Раніше джерела видання Українська правда у четвер вранці, 10 лютого, підтвердили інформацію, згідно з якою на місці смертельної ДТП в Харківській області були знайдені номерні знаки від автомобіля кортежу харківського підприємця Олександра Ярославського.