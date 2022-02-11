ДТП за участю кортежу Ярославського: поліція прийшла з обшуками в будинок та готель бізнесмена

У будинку і готелі бізнесмена Олександра Ярославського пройшли обшуки / hk.npu.gov.ua

В рамках розслідування ДТП у Харківській області слідчі Нацполіції провели обшуки в готелі Kharkiv Palace і в будинку бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки в готелі і за місцем проживання харківського бізнесмена і адресою проживання особи, яка звернулася в поліцію з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Мерседес та причетності інших осіб до скоєння ДТП.

ДТП з кортежем Ярославського

Нагадаємо, увечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова і на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль з кортежу Ярославського.

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Пізніше в прес-службі МВС України повідомили, що поліція викликала на допит бізнесмена Олександра Ярославського, ймовірно, кортеж якого на смерть збив чоловіка на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

У компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній з допоміжних служб компанії.

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