Одіозного нардепа Трухіна виключили зі "Слуги народу": ЗМІ опублікували кадри з ДТП за його участю

Олександр Трухін / УНІАН

Нардепа України Олександра Трухіна виключили з партії"Слуга народу".

Як повідомила прес-секретар фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Телеграм-каналі, відповідне рішення було прийнято головою партії Оленою Шуляк 2 лютого.

Тим самим припиняє його повноваження як голову Полтавської обласної організації партії.

"Партія також закликає фракцію "Слуги народу" у Верховній Раді якомога швидше зібрати засідання і розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для прийняття рішення", - сказано в заяві Олени Шуляк.

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Тим часом, напередодні ввечері "Українська правда" опублікувала відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за його участю.

Копи розповіли, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп'яніння.

На кадрах видно, як народний обранець просить інспектора, щоб той дозволив йому "тихенько піти" і обіцяє "віддячити". Крім того, він заперечує, що був за кермом автомобіля, який потрапив у ДТП.

За дорученням генпрокурора Ірини Венедиктової в середу, 2 лютого, відносно Трухіна буде відкрито кримінальне провадження. Справою має займатися НАБУ.

ДТП з Трухіним

Аварія за участю нардепа від Слуги народу Олександра Трухіна сталася на Бориспільській трасі півроку тому. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.

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