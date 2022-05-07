Кривава евакуація: окупанти РФ вбили трьох захисників Азовсталі

Захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором, щоб провести евакуацію цивільних.
Захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором, щоб провести евакуацію цивільних.
Як розповіли у підрозділі Азов, це було зроблено для евакуації цивільних.
"З деяких інтернет джерел поширюється інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обома групами", - йдеться в повідомленні.
У підрозділі пояснили, що і цього разу для евакуації громадян з території заводу Азовсталь обидві групи використовували такі стяги.
В Азові зазначили, що така процедура проводиться вже вчетверте.
Як уточнили в Азові Українській правді, під час евакуації цивільних з Азовсталі 6 травня від російських обстрілів загинули три українські захисники ще шестеро отримали поранення.
"Вчора (6 травня – ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців і шестеро отримали важкі поранення. Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, що скидаються БПЛА", - розповіли в Азові.
читайте такожКругова оборона Азовсталі: рашисти кинули на штурм авіацію, артилерію і піхоту
Читайте ще:
- Зеленський зізнався, чи можлива зараз військова деблокада Маріуполя
- Чи може статися новий Маріуполь в Одесі: відповідь Зеленського
- У Маріуполі снаряд окупантів вбив чоловіка, який направляв російські "Гради" на житлові масиви в 2015 році