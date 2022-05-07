Кривава евакуація: окупанти РФ вбили трьох захисників Азовсталі

Українські захисники відбивають атаки окупантів РФ / t.me/polkazov

Захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором, щоб провести евакуацію цивільних.

Як розповіли у підрозділі Азов, це було зроблено для евакуації цивільних.

"З деяких інтернет джерел поширюється інформація, що захисники Маріуполя вийшли до російських військових з білим прапором. Насправді ж, для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обома групами", - йдеться в повідомленні.

У підрозділі пояснили, що і цього разу для евакуації громадян з території заводу Азовсталь обидві групи використовували такі стяги.

В Азові зазначили, що така процедура проводиться вже вчетверте.

Як уточнили в Азові Українській правді, під час евакуації цивільних з Азовсталі 6 травня від російських обстрілів загинули три українські захисники ще шестеро отримали поранення.

"Вчора (6 травня – ред.) під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців і шестеро отримали важкі поранення. Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, що скидаються БПЛА", - розповіли в Азові.

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