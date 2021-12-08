Кривава бійка школярок у Запоріжжі: 16-річна "організатор" потрапила до СІЗО на 60 діб

Суд відправив "організатора" в СІЗО / pixabay

Напередодні стало про жахливому випадку, який стався в Запоріжжі. Там місцеві неповнолітні ногами півтори години били школярок. В результаті у потерпілих серйозні травми-втрата зору, відбиті нирки і перелом носа.

Тепер суд обрав запобіжний захід дівчині, яка брала участь у побитті школярок на території стадіону одного з закладів середньої освіти міста.

Як повідомили у Нацполіції Запорізької області, суд прийняв рішення про взяття під варту на 60 діб 16-річну "організатора" побиття дівчат біля школи.

Тим часом, поки не відомо, яка доля інших фігуранток цієї справи.

"Шевченківський районний суд Запоріжжя задовольнив клопотання слідчого поліції і вибрав найбільш "активної" учасниці подій запобіжний захід на час проведення досудового розслідування у вигляді утримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави", - розповіли в поліції.

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Порушниці може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Копи вже перекваліфікували кримінальне провадження на ч.2 ст. 296 (хуліганство) і відкрили ще одну справу за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну або релігійну нетерпимість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, кілька неповнолітніх дівчат побили трьох школярок через поцілунок з хлопцем однієї з нападників. В результаті жахливих побоїв у постраждалих відбиті нирки, перелом носа і втрата зору.

Більш того, "організатор" побиття вимагала з потерпілих гроші і лякала зв'язками в поліції.

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