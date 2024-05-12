Україна виграє війну: у США зробили гучну заяву і назвали умову

Демократична і європейська Україна становить загрозу для диктаторської РФ, каже Вікторія Нуланд.

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Вікторія Нуланд зробила заяву з приводу війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

За словами ексзаступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, союзники України допоможуть здобути перемогу у війні, якщо прискорять багато ініціатив. Зокрема, розгорнути більш далекобійні озброєння для досягнення стратегічного ефекту

Диктатор Володимир Путін уже зазнав невдачі, адже так і не зміг зрівняти Україну з землею і позбавити її суверенітету, незалежності та демократичного майбутнього, сказала вона в коментарі Politico.

"Демократична Україна, європейська Україна становить загрозу для його моделі Росії, а також тому, що це перший будівельний блок для його великих територіальних амбіцій", - впевнена американський політик.

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Водночас вона наголосила, Україна доб'ється успіху в протистоянні з РФ, а також стане більш суверенною і більш економічно незалежною.

"І я думаю, що так і буде. Але ми повинні залишатися з нею. Ми повинні бути впевнені, що наші союзники залишаться з нею", - зазначає вона.

Екс-заступник держсекретаря США також звернула увагу на те, що союзники України допоможуть здобути перемогу, якщо прискорять багато ініціатив, наприклад, допоможуть створити військові сили майбутнього, розгорнути більш далекобійне озброєння для досягнення стратегічного ефекту, забезпечити захист критичної інфраструктури та енергетичного сектору.

"Створити нашу власну оборонну промислову базу, а також базу наших союзників і України, щоб ми і Україна будували швидше за Росію і Китай", - додала Нуланд.

Допомога США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США готують Україні нові пакети військової допомоги. Штати планують вийти на той рівень поставок допомоги, який був до перерви у фінансуванні.

Нагадаємо, Сенат затвердив законопроєкт, що передбачає $61 мільярд на оплату військової підтримки України. Палата представників надовго пригальмувала ініціативу, оскільки республіканці не могли домовитися з демократами з питань нелегальної міграції на кордоні з Мексикою.

20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні на суму 60,84 мільярдів доларів. Законопроект отримав підтримку більшості конгресменів - "за" проголосували 310, "проти" - 112.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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