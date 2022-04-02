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Безпілотники, ракети і кулемети: США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонів

2 квітня 2022, 06:05

У Пентагоні також зазначили, що вищевказаний пакет військової допомоги буде виділений через проект "ініціатива сприяння безпеці України" (USAI).

Армія США
США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонів / Reuters

Керівництво США виділить Україні додаткову партію військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба американського Міноборони (Пентагону).

Як кажуть чиновники, Україні передадуть:

  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • тактичні безпілотники Switchblade (дрони-камікадзе);
  • безпілотники Puma (дрони-розвідники);
  • засоби для боротьби з безпілотниками;
  • броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;
  • нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
  • прилади нічного бачення, тепловізійні системи і оптика;
  • тактичні захищені системи зв'язку;
  • нестандартні кулемети;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • медикаменти, Польове обладнання та запасні частини.

На відміну від допомоги по президентській лінії, очікується, що в рамках USAI Вашингтон буде закуповувати зброю у промисловців, а не брати із запасів Пентагону. Американське оборонне відомство починає укладати контракти на поставку Україні цього обладнання.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про намір надати Україні "більш смертоносні" озброєння для боротьби з агресією РФ.

Як повідомляє Times з посиланням на джерела, в оборонних колах, Київ потребує "засобів далекого вогневого ураження", в тому числі у важкій артилерії. В якості одного з варіантів поставок Times називає самохідну артилерійську установку AS - 90 Vickers.

Автор: Єгор Бунін
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новини США оружие Пентагон війна Росії та України
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