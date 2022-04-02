Безпілотники, ракети і кулемети: США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонів

У Пентагоні також зазначили, що вищевказаний пакет військової допомоги буде виділений через проект "ініціатива сприяння безпеці України" (USAI).
Керівництво США виділить Україні додаткову партію військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба американського Міноборони (Пентагону).
Як кажуть чиновники, Україні передадуть:
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- тактичні безпілотники Switchblade (дрони-камікадзе);
- безпілотники Puma (дрони-розвідники);
- засоби для боротьби з безпілотниками;
- броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;
- нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
- прилади нічного бачення, тепловізійні системи і оптика;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- нестандартні кулемети;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- медикаменти, Польове обладнання та запасні частини.
На відміну від допомоги по президентській лінії, очікується, що в рамках USAI Вашингтон буде закуповувати зброю у промисловців, а не брати із запасів Пентагону. Американське оборонне відомство починає укладати контракти на поставку Україні цього обладнання.
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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про намір надати Україні "більш смертоносні" озброєння для боротьби з агресією РФ.
Як повідомляє Times з посиланням на джерела, в оборонних колах, Київ потребує "засобів далекого вогневого ураження", в тому числі у важкій артилерії. В якості одного з варіантів поставок Times називає самохідну артилерійську установку AS - 90 Vickers.