Безпілотники, ракети і кулемети: США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонів

США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонів / Reuters

Керівництво США виділить Україні додаткову партію військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба американського Міноборони (Пентагону).

Як кажуть чиновники, Україні передадуть:

ракетні системи з лазерним наведенням;

тактичні безпілотники Switchblade (дрони-камікадзе);

безпілотники Puma (дрони-розвідники);

засоби для боротьби з безпілотниками;

броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;

нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;

прилади нічного бачення, тепловізійні системи і оптика;

тактичні захищені системи зв'язку;

нестандартні кулемети;

комерційні послуги супутникової зйомки;

медикаменти, Польове обладнання та запасні частини.

На відміну від допомоги по президентській лінії, очікується, що в рамках USAI Вашингтон буде закуповувати зброю у промисловців, а не брати із запасів Пентагону. Американське оборонне відомство починає укладати контракти на поставку Україні цього обладнання.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про намір надати Україні "більш смертоносні" озброєння для боротьби з агресією РФ.

Як повідомляє Times з посиланням на джерела, в оборонних колах, Київ потребує "засобів далекого вогневого ураження", в тому числі у важкій артилерії. В якості одного з варіантів поставок Times називає самохідну артилерійську установку AS - 90 Vickers.