Захід почав поставку F-16 Україні занадто пізно. ЗСУ потребували літаків ще напередодні контрнаступу влітку 2023 року, погодилися опитані BILD військові експерти.
Полковник ЗС Австрії Маркус Рейснер зазначив, що винищувачі зможуть виконувати місію з запобігання загроз, які походять від російських планерних бомб, але ці машини було поставлено Україні занадто пізно.
"F-16 були справді необхідні у червні 2023 року, щоб створити повітряний суверенітет до початку літнього наступу українських військ", - зазначив експерт.відео дня
З ним згоден і колишній чиновник оперативного штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге.
"F-16 поставляються занадто пізно. Замість того, щоб оголошувати про все знову і знову і розхвалювати себе, партнери України повинні поставляти їх швидше", - сказав він у розмові з BILD.
Ланге вважає, що Україні потрібно набагато більше винищувачів F-16, ніж пообіцяли поставити західні країни. На думку експерта, щоб значно підвищити ефективність української армії, ВПС України необхідно близько 200 сучасних винищувачів.
"Постачаючи F-16, Захід не може стати учасником війни. Навпаки, ірраціональні страхи мають бути нарешті подолані, щоб мир міг бути відновлений швидше", - наголосив Ланге.
Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
F-16 в Україні - які літаки передали і в якій кількості
4 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив передачу першої партії F-16. Терміни поставок літаків постійно зсувалися, зокрема через особливості навчання українських пілотів та облаштування необхідної інфраструктури.
Кількість переданих винищувачів офіційно не розголошують. Але ЗМІ пишуть про перші 10 поставлених F-16. Також повідомлялося, що авіація виконала перші бойові завдання як повітряна компонента ППО.
За словами депутата і члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, Україні передали F-16 сучасної модифікації з новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі.
Окремо виданням Defense Express зазначалося, що на борту наших F-16 є потужна цифрова станція РЕБ, станція фіксації загрози про ракетну атаку, а кабіна пілота покрита золотом - це зменшує радіолокаційну помітність винищувачів.
Водночас далекобійні ракети Захід Україні поки що не передавав.
За словами експертів, F-16 боротимуться насамперед із крилатими ракетами і дронами, а також зможуть виконувати завдання в рамках спецоперацій зі знищення бойової авіації ПКС РФ. Загалом, літаки можна буде застосувати у три етапи.
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