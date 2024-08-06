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F-16 постачають пізно, Україні треба до 200 літаків: на Заході видали відверту заяву

Яна Ставська
6 серпня 2024, 16:31
218
Західні експерти згодні, що авіацію необхідно було поставити ще на початку літнього контрнаступу ЗСУ 2023 року.
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F-16 уже в Україні / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Захід почав поставку F-16 Україні занадто пізно. ЗСУ потребували літаків ще напередодні контрнаступу влітку 2023 року, погодилися опитані BILD військові експерти.

Полковник ЗС Австрії Маркус Рейснер зазначив, що винищувачі зможуть виконувати місію з запобігання загроз, які походять від російських планерних бомб, але ці машини було поставлено Україні занадто пізно.

"F-16 були справді необхідні у червні 2023 року, щоб створити повітряний суверенітет до початку літнього наступу українських військ", - зазначив експерт.

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З ним згоден і колишній чиновник оперативного штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге.

"F-16 поставляються занадто пізно. Замість того, щоб оголошувати про все знову і знову і розхвалювати себе, партнери України повинні поставляти їх швидше", - сказав він у розмові з BILD.

Ланге вважає, що Україні потрібно набагато більше винищувачів F-16, ніж пообіцяли поставити західні країни. На думку експерта, щоб значно підвищити ефективність української армії, ВПС України необхідно близько 200 сучасних винищувачів.

"Постачаючи F-16, Захід не може стати учасником війни. Навпаки, ірраціональні страхи мають бути нарешті подолані, щоб мир міг бути відновлений швидше", - наголосив Ланге.

Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

F-16 в Україні - які літаки передали і в якій кількості

4 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив передачу першої партії F-16. Терміни поставок літаків постійно зсувалися, зокрема через особливості навчання українських пілотів та облаштування необхідної інфраструктури.

Кількість переданих винищувачів офіційно не розголошують. Але ЗМІ пишуть про перші 10 поставлених F-16. Також повідомлялося, що авіація виконала перші бойові завдання як повітряна компонента ППО.

За словами депутата і члена Комітету ВР з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, Україні передали F-16 сучасної модифікації з новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі.

Окремо виданням Defense Express зазначалося, що на борту наших F-16 є потужна цифрова станція РЕБ, станція фіксації загрози про ракетну атаку, а кабіна пілота покрита золотом - це зменшує радіолокаційну помітність винищувачів.

Водночас далекобійні ракети Захід Україні поки що не передавав.

За словами експертів, F-16 боротимуться насамперед із крилатими ракетами і дронами, а також зможуть виконувати завдання в рамках спецоперацій зі знищення бойової авіації ПКС РФ. Загалом, літаки можна буде застосувати у три етапи.

F-16 постачають пізно, Україні треба до 200 літаків: на Заході видали відверту заяву
Скільки F-16 отримає Україна / Інфографіка: Главред

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