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Кредитні канікули: яким чином каратимуть боржників після війни

10 травня 2022, 02:37

Рішення про заборону банкам нараховувати штраф і пеню в разі прострочення кредиту Верховна Рада схвалила 15 березня.

Нацбанк, валюта, кредит
Як каратимуть боржників після війни / ubr.ua

Після завершення війни на всіх громадян, хто прострочив виплати за кредитами, чекатиме покарання - фінансові установи не зможуть просто прощати борги, оскільки мають виплачувати іншим клієнтам депозити, сказала голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова, пише DW.

Кредитні канікули

За словами Коробкової, компромісним рішенням є введення "кредитних канікул", надання можливості не обслуговувати кредити зараз для тих, хто в скрутному становищі, і можливості повернути кредит після війни.

Кредити по іпотеці

Іпотечний кредит потрібно оплачувати як зазвичай. Банк може піти назустріч і відстрочити оплату за рахунок кредитних канікул під час дії воєнного стану в Україні, але потім потрібно буде погасити борг.

Рішення про заборону банкам і небанківським фінансовим установам нараховувати штраф і пеню у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом Верховна Рада України схвалила ще 15 березня. Така норма діятиме під час воєнного стану і в 30-денний термін після дня його скасування. Також забороняється збільшувати процентну ставку за використання кредиту.

Що можуть робити кредитори

У той же час кредитори мають право нараховувати відсотки за користування кредитними коштами та інформувати про необхідність сплати як відсотків, так і основної суми боргу, зазначають у прес-службі Національного банку України.

"Кредитні канікули, при яких не нараховуються або частково нараховуються відсотки по кредиту, - це відстрочка сплати боргу, а не його прощення. Також "кредитні канікули" - це право кредитора, а не його борг", - розповіли НБУ.

Банки самі визначають, як штрафувати боржників.

"Банки самостійно визначають оптимальний сценарій виходячи зі стану своїх боржників. На нашу думку, такий підхід найбільш ефективний, адже продемонстрував свій позитивний результат у 2020 році", — зазначили в Нацбанку.

Крім того, в НБУ підкреслюють: якщо позичальники мають фінансову можливість обслуговувати позики, то варто це робити. Тим, хто не може, рекомендують домовлятися безпосередньо з кредиторами про умови таких "канікул", а банкам - активніше пропонувати своїм клієнтам реструктуризацію заборгованості за споживчим кредитом або ті ж "кредитні канікули".

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