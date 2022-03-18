Кредити під 0% і дерегуляція: Зеленський оголосив масштабну програму для бізнесу

Володимир Зеленський / Reuters

Держава повинна гарантувати 100% вкладів українців у банках, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як підкреслив він в ході він в відеозвернення, Кабінет Міністрів готує масштабне скорочення регуляцій.

"Було понад 600 дозволів і ліцензій для бізнесу, а залишаються обов'язковими близько 20. Тільки ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, про поводження з радіоактивними відходами", - сказав Зеленський.

За його словами, уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців на базі програми "5-7-9%".

"Будь-який бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану плюс 1 місяць після війни. Далі буде мінімальна ставка - 5%. А загальний обсяг кредиту може бути до 60 мільйонів гривень. Щоб було ширше коло тих бізнесів, які зможуть скористатися нашою програмою", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) в ніч на четвер схвалила екстрену фінансову підтримку України в розмірі $1,4 млрд (SDR1005,9 млн).

Рішення прийнято в рамках інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення нагальних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.

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Фонд висловив найглибші співчуття українському народу в ці надзвичайно важкі часи і продовжуватиме тісно співпрацювати з українською владою.