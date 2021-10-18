Коронавірус в Україні 18 жовтня: за добу виявили менше 10 тис. нових заражених COVID-19

В Україні підтвердили 9524 нових випадки коронавірусу і 177 смертей. Найбільше нових заражень виявили в Одеській та Харківській областях.
Станом на ранок понеділка, 18 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 524 жителів країни. Зокрема захворіли 790 дітей та 122 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3127 осіб; летальних випадків - 177; одужали - 3421 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703) та Львівській (546) областях.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 956 095 осіб, з них отримали одну дозу - 7 956 093 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 490 162 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 446 255 щеплень.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 416 випадків;
- Вінницька область - 110 випадків;
- Волинська область - 284 випадки;
- Дніпропетровська область - 782 випадки;
- Донецька область - 537 випадків;
- Житомирська область - 703 випадки;
- Закарпатська область - 47 випадків;
- Запорізька область - 542 випадки;
- Івано-Франківська область - 184 випадки;
- Київська область - 195 випадків;
- Кіровоградська область - 71 випадок;
- Луганська область - 194 випадки;
- Львівська область - 546 випадків;
- Миколаївська область - 178 випадків;
- Одеська область - 1367 випадків;
- Полтавська область - 81 випадок;
- Рівненська область - 169 випадків;
- Сумська область - 488 випадків;
- Тернопільська область - 287 випадків;
- Харківська область - 823 випадки;
- Херсонська область - 469 випадків;
- Хмельницька область - 251 випадок;
- Черкаська область - 283 випадки;
- Чернівецька область - 391 випадок;
- Чернігівська область - 126 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 644 694 людини;
- одужали - 2 329 418 осіб;
- летальних випадків - 60 810;
- проведено ПЛР-тестів - 13 581 768.
Коронавірус в Україні
Щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб, заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
Лікар-інфекціоніст Ольга Сахневич зазначила, що людина, інфікована штамом Дельта, може під час простого спілкування заразити коронавірусом від 9 до 11 осіб. Це в п'ять разів більше, ніж при звичайному штамі, коли є ризик ймовірності зараження 2 осіб.
Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан спрогнозував терміни піку захворюваності на коронавірус у столиці та посилення карантину. За його словами, на жовтому рівні ситуація не втримається. В кінці жовтня - на початку листопада захворюваність на коронавірус вийде на пік, столиця перейде з жовтої в помаранчеву зону карантину.
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Харківські медики не знайшли у своїй лікарні місця для тяжкої пацієнтки з коронавірусом. Попри те що родичі інфікованої викликали п'ять швидких, хвору на COVID-19 не госпіталізували.
В Україні стартувала обов'язкова вакцинація для деяких груп населення. Після цього в ЗМІ з'явилася інформація про махінації з довідками про щеплення. Як з'ясували журналісти, фальшиві паспорти про вакцинацію проти коронавірусної інфекції видають на Закарпатті. При цьому в махінаціях часто беруть участь самі медики. Зазначається, що в пунктах щеплень видають не підробки, а абсолютно законні міжнародні сертифікати про вакцинацію легалізованим в Європі препаратом "Пфайзер".