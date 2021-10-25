Шкіра була в опіках: у Чернігові в муках помер 12-річний хлопчик

У Чернігові в муках помер 12-річний хлопчик / ua.depositphotos.com

У селищі Козельщина Полтавської області 12-річний хлопчик отримав опіки. Через чотири дні він помер у реанімації. Про це повідомили співробітники Нацполіції по Полтавській області.

За даними слідства, 12-річний хлопчик 20 жовтня був госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні. У дитини були діагностовані численні опіки, які за попередньою версією подій, він отримав на кухні через окропу. Медики чотири дні боролися за життя дитини, проте 24 жовтня він помер.

У поліції відкрили провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство"). Триває слідство.

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Нагадаємо, раніше в обласній лікарні Чернігова померла дворічна Леся з села Григорівка.

Як пишуть місцеві ЗМІ, дівчинка сіла в таз з окропом і обпекла сідниці, спину і живіт.

Батьки лікаря не викликали і в лікарню дитини не доставляли, зате стали займатися самолікуванням — їздили по знахарях із сусідніх сіл.

Лише на п'ятий день, коли до них навідалася мати чоловіка і побачила страждання дитини, змусила батьків відвезти Лесю в лікарню.