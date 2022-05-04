Кораблі РФ з ракетами "Калібр" у бойовій готовності: Генштаб попередив про загрозу з Чорного моря

Генштаб попередив про ракетну загрозу з Чорного моря/ Міноборони РФ, УНІАН

В акваторії Чорного моря зараз перебувають три російські кораблі, на яких є крилаті ракети "Калібр". Росія може їх застосувати у будь-який момент.

Про це розповіли у Генштабі Збройних сил України у вечірньому зведенні 4 травня. Зазначається, що Чорноморський флот РФ і далі ізолює район ведення бойових дій.

"Корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії продовжує виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, розвідки та вогневої підтримки на Приморському напрямку", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що не відкидається можливість застосування згаданого корабельного складу для ракетних ударів по території України.

"Зараз у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться три носії крилатих ракет морського базування "Калібр", – зазначають у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що Росії не вистачає високоточних ракет у війні проти України. Збройові заводи не в змозі виробляти їх в достатній кількості, щоби задовольнити попит. Обмеження у сфері поставок зброї в РФ та вплив західних санкцій призводять до того, що Москві доводиться транспортувати ракети з інших частин країни в Україну.

Також раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Росією Севастополі російські військові завантажують на підводні човни ракети, якими згодом можуть завдавати ударів по мирних жителях України.

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