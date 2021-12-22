Копи Дніпра вразили своїм вчинком: несамовиті фото

Копи випадково стали героями / Фото pixabay.com

У Дніпрі копи врятували собаку. У тварини на той момент вже обмерзли лапи. Цей випадок потрапив в мережу і став вірусним, а правоохоронців прозвали героями.

Як в Facebook повідомила прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області, коли тварина потрапила на очі поліції, вона вже не рухалася.

"Сьогодні вночі на вулиці Гоголя прямо на проїжджій частині поліцейські помітили собаку. Тварина ледве рухалася. Інспектори зупинилися і підійшли до неї. У собаки були заледенілі лапи. Видно було, що пес дуже замерз", - зазначили в пресслужбі.

Патрульні не залишили тварину в біді і забрали його в свою машину, щоб відігріти.

Потім вони викликали представників "Зооконтролю" і передали їм собаку.

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читайте такожУ США білка щодня приходить в ресторан за "замовленням""Не будьте і ви байдужими. Найближчими днями прогнозують мороз, тому звертайте увагу на тих, хто потребує допомоги", - сказано в повідомленні.

Українці в коментарях написали, що їхня небайдужість має стати для всіх прикладом.

"Якби більше громадян мали таке добре серце, як ці патрульні, то навколо було все набагато краще. "Спасибі!", "Таких людей би побільше", "Спасибі вам, тепер би знайти песику власників", - пишуть користувачі.

Ще одна несамовита історія про порятунок собаки

Раньше у Києві на Дорогожичах власниця прив'язала собаку в парку і нібито поїхала за кордон. Поруч з собакою лежали його Іграшки і записка: "Джек – хороший квартирний сторож. Я самотня і їду в Польщу на заробітки, тому повинна його залишити".

Спочатку бідна собачка боялася підходити до незнайомців, але скоро вона зовсім замерзла і знесиліла. Бідолаха не міг зрозуміти, чому власниця наказала чекати, а сама так і не повернулася.

Небайдужі кияни доставили Джека в ветклініку, а звідти він потрапив до притулку. Пізніше пса прихистили нові господарі, але з невідомих причин буквально через пару днів привезли назад. Тепер Джек знову шукає нову сім'ю.

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