"До Польщі не поїхала і била": собаку Джека повернули назад у притулок нові господарі

Собака Джек / соцмережі

Собака Джек, якого залишили в парку на Дорогожичах у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку.

Помічниця директора притулку Сіріус Ірина Лозова пояснила, що нові власники повернули Джека в притулок, оскільки він став проявляти агресію.

А у них вдома ще живе маленька собачка, на яку Джек кидався.

"Джек останнім часом став проявляти агресію і до інших собак, і до людей, зокрема до дітей. Тому ми поки йому не будемо шукати нових господарів, собака зараз в притулку займається з кінологом. І коли вже заняття дадуть результат, тоді і займемося пошуками сім'ї для Джека", - підкреслила Лозова, передає ТСН.

Собаку кинули і поїхали до Польщі

Помічниця директора притулку Сіріус розповіла, що перша власниця Джека, яка залишила його в парку, нікуди нібито не поїхала.

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"До нас у притулок подзвонили місцеві і сказали, що власниця собаки в Польщу не поїхала, вона його просто покинула. Крім того, люди додали, що жінка жорстоко до нього ставилася і навіть била. Правда це чи ні, мені точно невідомо, але такий дзвінок у нас був", - додала Лозова.

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Порятунок Джека

У Києві на Дорогожичах власниця прив'язала собаку в парку і нібито поїхала за кордон. Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек – хороший квартирний сторож. Я самотня і їду в Польщу на заробітки, тому повинна його залишити".

Спочатку бідна собачка боялася підходити до незнайомців, але скоро вона зовсім замерзла і знесиліла. Бідолаха не міг зрозуміти, чому власниця наказала чекати, а сама так і не повернулася.

Небайдужі кияни доставили Джека в ветклініку, а звідти він потрапив до притулку.

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