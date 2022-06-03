Окупанти закріплюються в Сєвєродонецьку, пішли на штурм Бахмута і Соледара

Тривають важкі бої за Сєвєродонецьк / Фото Reuters

Російські окупанти під прикриттям артилерії ведуть штурмові дії в житлових районах на сході Сєвєродонецька Луганської області, при цьому мають частковий успіх, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Крім того, на Донецький напрямку окупанти наступали в напрямках міст Бахмут, Соледар і Лисичанськ, проте безуспішно і відійшли на раніше зайняті позиції. Намагалися взяти під контроль ділянку лівого берега р. Сіверський Донець і створити умови для форсування основними силами угруповання, повідомляється на сторінці ГШ в Facebook.

Також окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Слов'янський напрямку у напрямках міст Барвінкове Харківської області та Святогірськ Донецької області.

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах сіл Щурове та Брусівка, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Харківському рнапрямку осійські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об'єкти в місті Харкові. Завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях українських військ у районах смт Слатине та Дементіївка. На Слобожанському напрямку окупанти обстрілювали сили оборони із застосуванням авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

На Сіверському напрямку окупанти завдали ракетного авіаційного удару в районі смт Краснопілля Сумської області та здійснили мінометний обстріл в районі с.Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції із застосуванням артилерії.

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Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії.

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