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Контрнаступ ЗСУ: розкрито головну умову та ймовірний сценарій

Олексій Тесля
24 червня 2025, 09:11оновлено 24 червня, 09:49
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Питання ресурсів залишається для ЗСУ критично важливим, вважає Владислав Селезньов.
ВСУ
ЗСУ можуть перейти в контрнаступ / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Важливе:

  • Україні необхідно досягти належного рівня військово-технічної допомоги від США
  • Питання ресурсів залишається для України критично важливим

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов прокоментував питання можливості нового контрнаступу Сил оборони.

В ефірі Еспресо він зазначив, що відповідна заява головкому ЗСУ Олександра Сирського є далекоглядною перспективною.

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"Заява генерала Сирського про те, що нібито перехід на корпусну систему дає змогу створити умови для контрнаступу, на мою думку, це далекоглядна перспектива. У найближчій же перспективі на це не варто розраховувати, тому що питання ресурсів залишається для нас критично важливим", - сказав експерт.

Водночас він переконаний у тому, що без належного рівня військово-технічної допомоги від США Україні не варто розраховувати на зміну ініціативи під час активної фази російського наступу влітку.

"Питання ресурсів залишається ключовим, і від нього залежить ситуація на різних ділянках фронту - незалежно від того, чи вони медійно висвітлюються, чи залишаються в певній інформаційній тіні", - додав Селезньов.

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Раніше повідомлялося про те, за яких умов Україна може провести успішний наступ. Експерт припустив, чому Україні не вдалося досягти поставлених цілей у 2023 році під час наступальних дій.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у Збройних силах триває реорганізація для підвищення ефективності, після якої Україна матиме більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних і наступальних дій.

Главред раніше писав про те, що представник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що ЗСУ не тільки ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ на деяких ділянках фронту. Українські захисники ведуть маневрену оборону.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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Владислав Селезньов війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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