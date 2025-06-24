Контрнаступ ЗСУ: розкрито головну умову та ймовірний сценарій

Важливе:
- Україні необхідно досягти належного рівня військово-технічної допомоги від США
- Питання ресурсів залишається для України критично важливим
Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов прокоментував питання можливості нового контрнаступу Сил оборони.
В ефірі Еспресо він зазначив, що відповідна заява головкому ЗСУ Олександра Сирського є далекоглядною перспективною.
"Заява генерала Сирського про те, що нібито перехід на корпусну систему дає змогу створити умови для контрнаступу, на мою думку, це далекоглядна перспектива. У найближчій же перспективі на це не варто розраховувати, тому що питання ресурсів залишається для нас критично важливим", - сказав експерт.
Водночас він переконаний у тому, що без належного рівня військово-технічної допомоги від США Україні не варто розраховувати на зміну ініціативи під час активної фази російського наступу влітку.
"Питання ресурсів залишається ключовим, і від нього залежить ситуація на різних ділянках фронту - незалежно від того, чи вони медійно висвітлюються, чи залишаються в певній інформаційній тіні", - додав Селезньов.
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Раніше повідомлялося про те, за яких умов Україна може провести успішний наступ. Експерт припустив, чому Україні не вдалося досягти поставлених цілей у 2023 році під час наступальних дій.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у Збройних силах триває реорганізація для підвищення ефективності, після якої Україна матиме більше дієздатних резервів для проведення контрнаступальних і наступальних дій.
Главред раніше писав про те, що представник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що ЗСУ не тільки ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ на деяких ділянках фронту. Українські захисники ведуть маневрену оборону.
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Хто такий Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
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