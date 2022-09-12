Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з більш ніж 20 населених пунктів

Проводиться взяття під контроль і стабілізаційні заходи на звільнених територіях.
Збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській і Донецькій областях, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Як наголошується в ранковому зведенні, опублікованому в Facebook, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції і тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації.
"Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно і транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук і Дворічна Харківська область", - розповіли в Генштабі.
Відзначається, що в Луганській області російські військові з сім'ями покинули місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів.
"Всього за минулу добу Силам оборони вдалося витіснити ворога з більш ніж двадцяти населених пунктів. Проводиться взяття їх під повний контроль і стабілізаційні заходи", - додали в Генштабі ЗСУ.
Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.
Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.
Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.
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