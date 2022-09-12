Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з більш ніж 20 населених пунктів

ЗСУ звільняють Україну від російських загарбників / Reuters

Збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській і Донецькій областях, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як наголошується в ранковому зведенні, опублікованому в Facebook, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції і тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації.

"Ця тенденція зберігається. Так, за минулу добу, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно і транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук і Дворічна Харківська область", - розповіли в Генштабі.

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Відзначається, що в Луганській області російські військові з сім'ями покинули місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів.

"Всього за минулу добу Силам оборони вдалося витіснити ворога з більш ніж двадцяти населених пунктів. Проводиться взяття їх під повний контроль і стабілізаційні заходи", - додали в Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що українська авіація знищила живу силу ворога, а підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" російські літаки.

Зокрема, було знищено кілька російських літаків, збита ракета і вертоліт.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

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