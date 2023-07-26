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ЗСУ досягли успіху на південному фронті: у Генштабі розкрили подробиці

Анна Ярославська
26 липня 2023, 10:10 оновлено 26 липня, 10:50
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У Сил оборони України є успіхи в районі Старомайорського. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.
ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ мають успіх в районі Старомайорського / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У Старомайорському районі ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому в Facebook.

Зазначається, що противник зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище на північний схід від Роботиного Запорізької області.

"Водночас продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів і військ, активно застосовує резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", - йдеться у повідомленні.

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Довідка. Село Старомайорське знаходиться у Волноваському районі Донецької області - на кордоні із Запорізькою областю. Під час повномасштабного вторгнення російських загарбників село було окуповане.

Село Старомайорське
Село Старомайорське знаходиться у Волноваському районі Донецької області / Фото: deepstatemap

Контрнаступ ЗСУ

Захисники України продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і змогли просунутися вперед. При цьому вони виснажували російську окупаційну армію. Тактично важливі успіхи були досягнуті, зокрема, біля Бахмута. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 26 липня.

24 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за тиждень ЗСУ вдалося просунутися на 16 кілометрів.

На Півдні захисники України просунулися на 12 кілометрів і звільнили 192 кв. км території. ЗСУ атакують ворога на кількох ділянках у напрямку Мелітополя та Бердянська. На Бахмутському напрямку українські військові звільнили близько 35 кв. км території та просунулися на близько 4 кілометри.

Раніше в ISW назвали причини, чому літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким.

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