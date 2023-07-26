ЗСУ досягли успіху на південному фронті: у Генштабі розкрили подробиці

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У Старомайорському районі ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому в Facebook.
Зазначається, що противник зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище на північний схід від Роботиного Запорізької області.
"Водночас продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів і військ, активно застосовує резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", - йдеться у повідомленні.
Довідка. Село Старомайорське знаходиться у Волноваському районі Донецької області - на кордоні із Запорізькою областю. Під час повномасштабного вторгнення російських загарбників село було окуповане.
Контрнаступ ЗСУ
Захисники України продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і змогли просунутися вперед. При цьому вони виснажували російську окупаційну армію. Тактично важливі успіхи були досягнуті, зокрема, біля Бахмута. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 26 липня.
24 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за тиждень ЗСУ вдалося просунутися на 16 кілометрів.
На Півдні захисники України просунулися на 12 кілометрів і звільнили 192 кв. км території. ЗСУ атакують ворога на кількох ділянках у напрямку Мелітополя та Бердянська. На Бахмутському напрямку українські військові звільнили близько 35 кв. км території та просунулися на близько 4 кілометри.
Раніше в ISW назвали причини, чому літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким.
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