Консервація вдарить по кишені: базовий сезонний овоч невпинно дорожчає

Ціни підскочили на 16% лише за тиждень.

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Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Україні дорожчають огірки

Наразі їх продають по 30-50 грн/кг

Попит на огірки залишається стабільним

Ціни на огірки в Україні продовжують підвищуватись. Все через те, що пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою, що і дозволяє продавцям і далі піднімати вартість. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що лише за минулий тиждень ціни на тепличні огірки зросли в середньому на 16%.

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Так, на сьогоднішній день місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію в діапазоні 30-50 грн/кг, залежно від якості та обсягів овочів.

"Незважаючи на чергове подорожчання, попит на тепличні огірки на українському ринку залишається стабільним", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що хоч ціни і зростають, вони на 15% нижчі, ніж у серпні 2024 року.

Крім того, представники тепличних комбінатів планують приступити до збору нового врожаю огірків, що може кардинально вплинути на нинішні цінові тенденції.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Якими будуть ціни на овочі у серпні

Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало розповідала, що зараз в Україні спостерігається тенденція до зниження цін, яка пов'язана із сезонним збільшенням пропозиції.

Зокрема, овочі борщового набору у серпні можуть подешевшати на 15%. Також можуть стати доступнішими і фрукти.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, з 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли на 79% в євро, в той час як у європейських країнах цей показник становить 46%. У зв'язку з цим низка товарів в Україні вже коштує дорожче, ніж у сусідніх країнах.

Також відомо, що в Україні вже п’ятий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву. Причиною такої ситуації є надлишок пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит досить невисокий.

Крім того, ціни на лохину в Україні також стрімко знижуються. Саме зараз спостерігається суттєве збільшення пропозиції цієї ягоди з місцевих господарств, що і спричиняє подальше зниження відпускних цін.

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