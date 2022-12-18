Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і пояснив його "брудну тактику" руйнування міст

Тактика Володимира Путіна така ж брудна, як і тактика Адольфа Гітлера, переконаний президент.

Володимир Зеленський порівняв Володимира Путіна з Адольфом Гітлером / Офіс президента , kremlin.ru

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чи планується евакуація Києва через знищення інфраструктури внаслідок ударів російських окупантів.

"Я не бачу, щоб Росія почала нову війну. Росія крок за кроком повторює війну фашистського режиму, режиму Гітлера", - заявив він в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

Глава держави нагадав, як нацисти наносили по інфраструктурі Європи, включаючи Україну.

"Було бомбардування від Британії до інших держав Європи по інфраструктурі, життєво важливим пунктам, по електроенергії, водопостачанню. А потім, щоб у людей була паніка, щоб вони починали бігти, тобто, вони сіяли хаос для того, щоб легше потім було зруйнувати повністю міста. Тому що міста, коли немає людей... легше повністю зруйнувати артилерією та іншою важкою технікою. А вже потім заходять військові. Його тактика, президента Путіна, така ж брудна, як і тактика Гітлера. Вона нам абсолютно зрозуміла, і тому ми готові відстояти. Я думаю, світ один раз вже пережив таку хвилю агресії, я думаю, і другий раз переживе", — підкреслив він.

Водночас президент прокоментував ймовірність евакуації жителів великих міст України через обстріли РФ.

"Ми будемо триматися. У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть виїхати, їм потрібно виїхати - вони можуть собі це дозволити. І це нормально. Кожна людина захищає державу, захищає себе. Сім'я - це також частина держави. Бувають різні приклади. Іноді людям потрібно виїхати. Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації. І все. Але я вам точно хочу сказати: якщо місто буде порожнім, його дуже просто захопити. Це приклади і історичні, і приклади нашої держави. Всі на Донбасі зруйновані наші містечка порожні. Людей або вбила російська армія, або вони їх знищили, або люди поїхали. І правильно робили. Вони їхали, бо там були постійно під вогнем. І потім захоплені вже були зруйновані міста", - додав Зеленський.

Ймовірність відновлення переговорів України з РФ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення миру. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

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