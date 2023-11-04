На Запорізькому напрямку росіяни забетонували лінії оборони: ЗСУ необхідна спеціальна зброя

За час окупації території України на півдні окупанти непогано обладнали ешелони оборони.

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Гуменюк розповіла про оборонні споруди окупантів / колаж: Главред, фото: Окрема президентська бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що враховуючи специфіку лінії фронту на півдні, то Збройним силам України необхідна зброя, яка зможе руйнувати запасні лінії оборони окупантів.

"Якщо говорити про специфіку нашої зони відповідальності, лінія фронту, яка проходить по річці Дніпро і розділяє фактично територію Херсонщини на підконтрольну Україні та тимчасово окуповану, подальший розвиток подій передбачає знищення потужностей ворога в його глибокому тилу", - розповіла в ефірі телеканалу FREEДОМ Гуменюк.

За словами речниці, за час окупації території України на півдні загарбники непогано обладнали ешелони оборони. Вони дуже міцні, зауважує представниця ЗСУ.

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"З цим зіткнулися українські війська на Запорізькому напрямку, коли почали просування суходолом, розуміючи, що забетоновані лінії оборони дуже складно долати. Ворог на них міцно тримається. Тому нам необхідна зброя, яка зможе зруйнувати запасні лінії оборони. Відступаючи, ворог не матиме можливості закріпитися", - зауважила Гуменюк.

Вона наголошує, що росіяни на півдні використовують тимчасово анексований Крим як хаб, який вони облаштували як зону зосередження додаткових ресурсів.

"Кримський півострів - це, зокрема, місця вильоту тактичної авіації РФ - те, від чого особливо зараз страждає правий берег Дніпра і правобережна частина Херсонської області. Йдеться про атаки авіабомбами. Припинити їх ми можемо тільки, знищивши ворожу авіацію. Ось у цьому й полягає потреба ЗСУ - у далекобійній і дуже точній комплектації нашого озброєння", - додала Гуменюк.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, що росіяни на Запорізькому напрямку розстрілюють українських полонених та своїх військових. Окупанти зараз використовують усі можливі методи, щоб стримати ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Військовий експерт розповів про важливу мету ЗСУ на Запорізькому напрямку. На Запорізькому напрямку перед Силами оборони стоять певні виклики, а саме інженерно-фортифікаційне обладнання.

На Запорізькому напрямку РФ втратила в 5 разів більше техніки, ніж ЗСУ. Україна відточила свою систему виявлення та знищення російської артилерії, надаючи своїм збройним силам важливу перевагу.

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