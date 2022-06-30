"Комбат мертвий, ми ледь копита винесли, назад не підемо": "ДНРівці" розповіли, як їх покришили ЗСУ

Окупанти розповіли, як їх покришили ЗСУ/ Reuters, УНИАН

Загарбник з так званої "ДНР" розповів своїй дружині по телефону, що бійці Збройних сил України добряче "поколошматили" окупантів на полі бою.

Захисники України спочатку оточили ворога, а потім упродовж кількох годин проводили обстріли. За словами окупанта, їхні сили розбили вщент. Його розмову з дружиною вдалося перехопити українським розвідникам.

"Нас розбили вщент. Ми ледве копита винесли винесли… Там поранених і загиблих дуже багато [ неценз.]", – каже окупант.

При цьому він зазначає, що свої їх навіть не прикривали.

Після того, що сталося, більшість окупантів не захотіли більше повертатися на фронт і "пішли у відмову". Проте командири намагалися заманити їх туди хитрістю – казали, що українських бійців там більше немає.

Під час потужного удару ЗСУ по окупантах також загинув їхній комбат, якому було 30 років, розповів по телефону дружині загарбник.

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко зазначав, що у війні уже була точка неповернення, і тепер переговори неможливі. Проте Україна має шанс вибороти перемогу воєнним шляхом. Проте це не буде так швидко.

Нагадаємо, президент країни-агресорки РФ Володимир Путін прокоментував ракетний удар з боку окупантів по багатолюдному ТЦ у Кременчуці. Він цинічно заявив, що там "немає ніякого теракту", і почав переводити стрілки на те, що армія РФ нібито намагалася знищити зброю і техніку українських сил.

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