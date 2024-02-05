Доведеться ЗСУ мобілізовувати більше солдатів - генерал німецької армії

Глава спецштабу України у ФРН, генерал Крістіан Фройдінг вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою.

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Генерал армії ФРН Фройдінг вважає, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат / колаж Главред, фото Бундесвер, УНІАН

Керівник Спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони ФРН і координатор підтримки офіційного Києва, генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши країні-агресору Росії поразки на полі бою - однак постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому порталу RND.

"Однак не тільки цифри тут відіграють роль. Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І тільки з Німеччини цього року ми, мабуть, зможемо збільшити постачання артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі. Проте постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу", - пояснив генерал.

Фройдінг також вважає, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою і відновлення бойових підрозділів. Вона необхідна, оскільки деякі з підрозділів перебувають на фронті вже 24 місяці і їх доведеться відновлювати, каже генерал.

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"Україні, безумовно, доведеться мобілізовувати більше солдатів - хоча б через цифри втрат, наскільки ми можемо судити Тип, і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні. Це політичний і соціальний переговорний процес, у якому демографічна ситуація в Україні також відіграє певну роль", - сказав він.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що в Білому домі зробили важливу заяву щодо військової допомоги для України. Незважаючи на конфлікти в Конгресі США, у Білому домі сподіваються, що конгресмени зможуть домовитися про додаткове фінансування для України, зазначив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі.

Також раніше в Politico назвали терміни, коли високоточні керовані бомби GLSDB відправлять в Україну. Пентагон успішно випробував нову бомбу великої дальності GLSDB. Вона потрібна Україні для збільшення кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль.

Раніше повідомлялося, що Захід затягує допомогу Україні. ЗМІ назвали дві проблеми, з якими через це зіткнулися ЗСУ. США і Євросоюз досі не затвердили військову допомогу Україні, через це війська стикаються з проблемами на полі бою, сказали американські журналісти.

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