'Колапс для світу': генерал назвав сценарій, якщо раптом переможе Росія

Об’єднання світу проти Росії не залишає шансів на перемогу РФ взагалі, вважає Маломуж.

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Маломуж розповів про можливість перемоги РФ / колаж: Главред, фото:: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: Міноборони РФ

На сайті Главред відбувся чат із колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України, генералом армії України Миколою Маломужем. Він спрогнозував, що теоретично буде, якщо раптом переможе Росія: з Україною, Європою, Сполученими Штатами.

"Я взагалі не розглядаю сценарій, який передбачає перемогу Росії. Тому що Україна і союзники реально перемагають Росію, у неї шансів немає. Цей варіант виключений", - наголосив Маломуж.

Експерт вважає, якби Росія перемогла, це був би колапс для світу.

"Провідні країни довго просинаються, коли потрібна відповідь на загрози, але коли постає глобальна загроза, вони об’єднуються. Об’єднання світу проти Росії не залишає шансів на перемогу РФ взагалі", - додав він.

Дивіться відео, в якому генерал Микола Маломуж розповів, на яких ділянках фронту найбільш сприятлива для ЗСУ ситуація:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Естонії заявили, що Україна здатна перемогти Росію протягом трьох років. Нова військова стратегія сил оборони України за допомогою Заходу призведе до розгрому російських окупантів.

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