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Коли Залужний остаточно стане послом у Великій Британії: в ОП розкрили деталі

Руслана Заклінська
9 березня 2024, 20:23
Розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Залужного на нову посаду.
Коли Залужний остаточно стане послом у Великій Британії: в ОП розкрили деталі
Коли Залужний остаточно стане послом у Великій Британії / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський схвалив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла в Великій Британії та Північній Ірландії. Процедури оформлення необхідних документів вже розпочалися. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

"Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено президентом України", - розповів він.

Сибіга зазначив, що остаточним етапом призначення Залужного буде указ Президента після отримання згоди від британської сторони. До того часу мають відбутися певні процедури.

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Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Призначення Залужного послом у Британії

Нагадаємо, 7 березня, президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великобританії та Північній Ірландії.

Також президент Зеленський сказав, що Залужний сам обрав дипломатичний напрямок для подальшої кар'єри. Запит на агреман відправили до Великої Британії.

Крім цього, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що президент України Володимир Зеленський довго шукав кандидата на посаду посла в Лондоні, оскільки потрібен кандидат з військовим бекграундом. Після кількох розмов Кулеба переконався, що ексголовком ЗСУ Валерій Залужний зацікавлений у дипломатичній роботі і має профільну освіту.

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Володимир Зеленський новини Великобританії МЗС Великобританії Валерій Залужний
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