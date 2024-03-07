'Душа лежить до дипломатії': Кулеба розкрив деталі призначення Залужного послом

Президент Зеленський довго шукав кандидата на посаду посла в Лондоні, оскільки необхідна людина з військовим бекграундом, заявив Дмитро Кулеба.

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Залужний буде "підсиленням для нашої системи" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНІАН, pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський довго шукав кандидата на посаду посла в Лондоні, оскільки важливо було призначити особу з розумінням військової справи. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Президент довго шукав сильного кандидата на посаду посла в Лондоні. І однією з ключових вимог була саме розуміння військового контексту. Бо Британія один з лідерів у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення щодо військової стратегії. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекграунд", - зазначив Кулеба.

За його словами, Кулеба кілька разів розмовляв з ексголовкомом ЗСУ. Після цих розмов виявилося, що Залужний зацікавлений у дипломатичній роботі.

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"Ми з Валерієм Федоровичем мали кілька розмов, з яких я переконався, що лежить душа у нашого генерала до дипломатичної роботи. У нього і профільна освіта є. Він у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Я думаю, що це дуже логічний крок", - пояснив очільник МЗС України.

Кулеба наголосив, що він, як глава МЗС, зацікавлений в сильному послі в Лондоні. Також міністр вважає призначення Залужного на цю посаду "однозначним підсиленням для нашої системи".

"Президент вирішив, що саме Залужний є оптимальною кандидатурою. Рішення, яке відповідає інтересам МЗС, інтересам самого Залужного, я думаю, і безперечно інтересам України", - додав він.

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Призначення Залужного на нову посаду

Як повідомляв Главред, у четвер, 7 березня, президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великобританії та Північній Ірландії. Українське МЗС направило відповідний запит для погодження з британською стороною.

За словами Зеленського, Залужний сам висловив бажання працювати у дипломатії. Саме тому президент призначив його на посаду посла у Великій Британії.

Нагадаємо, 8 лютого Валерія Залужного відправили у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді президент запропонував йому продовжити службу в команді.

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