Армія РФ в Україні має три проблеми, які не дозволяють їй просуватися – Пентагон/ Reuters

Російські окупанти мають дуже мінімальний прогрес на Донбасі. Їхня робота у наземних операціях дуже обережна і нерівномірна.

Просування на Сході України військ РФ таке повільне, тому що вони досі не змогли викорінити низку проблем. Про це заявив високопосадовець з американського оборонного відомства під час брифінгу 2 травня.

Найбільш відчутними для армії загарбників є три проблеми:

погане командування і дисципліна,

низький моральний дух у багатьох підрозділах,

далеко не ідеальна логістика.

За його словами, вже не раз були випадки, коли російські військові на Сході України заходили до якогось населеного пункту, оголошували, що вони його захопили, а потім виходили з нього. І після цього ЗСУ могли поновити контроль за такими селами. Такі випадки уже переросли у тенденцію.

Також високопосадовець розповів, що окупанти намагаються вчитися на своїх помилках, але їм це поки не вдається і вони досі страждають від зазначених вище проблем.

Операції, які російські війська проводять на землі, посадовець оборонного відомства США назвав дуже обережними і нерівномірними. За його словами, у деяких випадках найкраще слово для опису таких операцій – "анемічні".

Раніше повідомлялося, що Росія спробує приєднати до свого складу окуповані території Донецької та Луганської областей вже в середині травня. При цьому Москва розглядає аналогічний план і для Херсона, заявили у розвідці США.

Як заявив раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович, Україна не збирається підписувати з Росією мирний договір. Мова може йти лише про капітуляцію країни-агресора.

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